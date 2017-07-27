Порошенко с угрозами отправили в отставку

Президента Украины Петра Порошенко отправляют "на покой". По словам лишенного гражданства Незалежной бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, украинский лидер не дотянет до следующих выборов главы государства, поскольку будет "сметен волной народного гнева".

По словам Саакашвили, лишение его гражданства – это прямой сигнал украинскому обществу о том, что "игры в демократию" закончились. "Этим своим указом вы, Петр Алексеевич, подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь они вам могут только сниться", – написал политик на своей странице в Facebook.

Бывший грузинский лидер также добавил, что Порошенко "переступил черту", желая любой ценой удержать власть. "Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков", – заявил Саакашвили.

Напомним, о лишении бывшего грузинского лидера украинского гражданства стало известно в среду, 26 июля. Первым об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он явно порадовался этой неожиданной для многих новости, заявив: "гастроли грузинского цирка шапито" затянулись, что угрожает украинскому государству. "Прощай, обдолбанный Мишка, прощай", – поиздевался депутат над Саакашвили.





Случившееся произвело широкий общественный резонанс на Украине. В четверг, 27 июля, граждан страны призвали выйти на Майдан протестовать против решения президента Петра Порошенко. Более того, украинского лидера пригрозили утопить в золотом унитазе.

"В очередной раз президентом была цинично попрана Конституция Украины. ...Я очень надеюсь, что вы все найдете время прийти", – обратилась к подписчикам на своей странице в Facebook участник Евромайдана Елизавета Богуцкая.

Она заявила, что у людей "нет сил больше терпеть", поэтому пора приступать к активным действиям. "Порошенко! ...Силу народа ты знаешь. Ты на ней въехал на золотой унитаз. Она же тебя и утопит в этом унитазе", – написала активистка.

О точном местонахождении бывшего президента Грузии и главы Одесской области пока неизвестно. В то же время его соратники утверждают, что в настоящий момент он находится в США. Как ранее отмечали политологи, Саакашвили будет ждать нового "спецназначения" от Вашингтона.

