Порошенко с угрозами отправили в отставку
По словам Саакашвили, лишение его гражданства – это прямой сигнал украинскому обществу о том, что "игры в демократию" закончились. "Этим своим указом вы, Петр Алексеевич, подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь они вам могут только сниться", – написал политик на своей странице в Facebook.
Бывший грузинский лидер также добавил, что Порошенко "переступил черту", желая любой ценой удержать власть. "Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков", – заявил Саакашвили.
Напомним, о лишении бывшего грузинского лидера украинского гражданства стало известно в среду, 26 июля. Первым об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он явно порадовался этой неожиданной для многих новости, заявив: "гастроли грузинского цирка шапито" затянулись, что угрожает украинскому государству. "Прощай, обдолбанный Мишка, прощай", – поиздевался депутат над Саакашвили.
Случившееся произвело широкий общественный резонанс на Украине. В четверг, 27 июля, граждан страны призвали выйти на Майдан протестовать против решения президента Петра Порошенко. Более того, украинского лидера пригрозили утопить в золотом унитазе.
"В очередной раз президентом была цинично попрана Конституция Украины. ...Я очень надеюсь, что вы все найдете время прийти", – обратилась к подписчикам на своей странице в Facebook участник Евромайдана Елизавета Богуцкая.
Она заявила, что у людей "нет сил больше терпеть", поэтому пора приступать к активным действиям. "Порошенко! ...Силу народа ты знаешь. Ты на ней въехал на золотой унитаз. Она же тебя и утопит в этом унитазе", – написала активистка.
О точном местонахождении бывшего президента Грузии и главы Одесской области пока неизвестно. В то же время его соратники утверждают, что в настоящий момент он находится в США. Как ранее отмечали политологи, Саакашвили будет ждать нового "спецназначения" от Вашингтона.
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