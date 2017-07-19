Савченко объявила о создании собственной партии

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на своей странице в Facebook объявила о том, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Примечательно, что ранее партия называлась "Наступ (Наступление. – Прим. ред.)", однако сменила свое название после того, как Савчено стала ее председателем.