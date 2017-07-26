Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Киев нанес коварный удар "обдолбанному" Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил о лишении украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Парламентарий ссылается на свои собственные источники.
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"Это правда – грузинского Януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook. По его словам, "гастроли грузинского цирк-шапито" затянулись, начав угрожать украинскому государству. "Прощай, обдолбаный Мишка, прощай", – подытожил депутат.

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Парламентарий при этом добавил, что президент Украины Петр Порошенко начал признавать свои ошибки. "Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", – подчеркнул парламентарий", – заявил Мосийчук.

Напомним, тема судьбы бывшего президента Грузии была поднята во время недавнего визита украинского лидера в Тбилиси. Порошенко заявил, что не знал о наличии каких-либо обращений от Грузии с просьбой выдачи Саакашвили.

Однако грузины смогли поймать Порошенко на лжи. Местные СМИ опубликовали старые заявления Генпрокуратуры страны, которые доказывают, что Тбилиси все-таки обращался к Киеву по поводу Саакашвили.

Масла в огонь подлила и министр юстиции Грузии Тея Цукулиани, которая заявила о наличии двух официальных обращений. "Наше требование было отправлено, обосновано, доказательства отправлены, и на основе этих же доказательств украинская сторона может принять решение, которое уже приемлемо для нее на данном этапе", – сказала правоохранитель.


Порошенко же заявил, что "перепроверил информацию", признав, что обращения действительно были. "Украина дала отрицательный ответ на экстрадицию и потребовала дополнительную информацию", – объяснил Порошенко.

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили покинул страну в 2013 году, когда высший государственный пост в республике занял Георгий Маргвеашвили. После этого он прибыл на Украину, где получил гражданство страны и в мае 2015 года возглавил Одесскую область. Однако продержался на этом посту одиозный политик недолго: уже в ноябре 2016 года он был вынужден со скандалом уйти в отставку.

На родине Саакашвили обвиняют в совершении нескольких уголовных преступлений. Бывший грузинский президент объявлен во внутригосударственный розыск.

Автор: Иван Поляков26 июля 2017, 16:43

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