Вашингтон нашел "доказательства" химатаки в Сирии

Предположения о подготовке Вашингтоном провокаций в Сирии находят подтверждение. В сети появилась очередная видеосъемка "жертв химической атаки армии Асада". Даже неискушенные пользователи соцсетей называют ролик "фейком" и постановкой.

Выложенное в Twitter видео заставляет вспомнить о третьесортных голливудских "ужастиках". Подобного творчества так называемых независимых журналистов в последнее время пользовательское сообщество видит немало – под видом документальных съемок с сирийского театра военных действий.

Корреспондент, захлебываясь якобы от эмоций, повествует об ужасах химической атаки правительственных сирийских войск на пригород Дамаска. В кадре – "жертвы", по утверждению авторов шедевра, отравленных хлором. Несколько мужчин призывного возраста и крепкого телосложения лежат на каталках в кислородных масках. Однако никаких характерных признаков хлорного отравления – спазмов, кашля и пены изо рта – у пострадавших не наблюдается.

Режиссеры драмы повторяют все ошибки авторов предыдущих фейков, произведенных в свое время так называемыми "Белыми касками": в частности, находясь рядом с "жертвами отравления", не используют никаких индивидуальных средств защиты. Да и сами жертвы выглядят довольно бодрыми.

#Damascus: Dozens of people were wounded by chlorine gas that was dropped on Eastern #Damascus today. pic.twitter.com/stGzNWOYdF — WorldOnAlert (@worldonalert) 2 июля 2017 г.

Впрочем, особая достоверность в подобных "шедеврах киноискусства" и не требуется – как не требовалось в свое время подтверждений характеристик белого порошка в пробирке, которой потрясал в ООН Коллин Пауэлл. Важно запустить дезинформацию в сеть – и использовать ее в качестве повода для нападения на Ирак, Сирию или любую другую страну.

Dni.Ru писали о том, что госдеп и Пентагона на днях заявили о якобы готовящейся войсками Башара Асада химической атаке. На эти речи отреагировали в Москве. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что, объявляя об этом, Вашингтон сам ведет подготовку к масштабным военным действиям в Сирии.

Заявления США направлены не только против сирийских властей, но и России, а также являются предтечей интервенции в Сирию, заявила Мария Захарова. "Создавшаяся ситуация напоминает масштабную провокацию как в военном, так и в информационном плане", – отметила она. По словам дипломата, обвинения и угрозы в адрес президента Асада звучат цинично на фоне откровенно противоправных действий американской коалиции в отношении суверенной Сирии. Речь идет об ударе "Томагавками" по аэродрому Шайрат, бомбардировке правительственных сил в Дейр-эз-Зоре и под Ат-Танфом, уничтожении сирийского бомбардировщика. Захарова также напомнила и о фактах массовой гибели сирийских граждан от бомбежек и обстрелов коалиционных сил в Ракке.

"В 2013 году провокация с применением якобы химоружия стала поводом для прямой интервенции Запада в Сирию. Ситуацию спасла только решительная позиция России", – отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Новые обвинения в адрес Асада о применении химического оружия нужны лидерам стран Запада для оправдания интервенции и повышения собственного политического веса, считает директор Фонда исследования проблем демократии, кандидат политических наук, член Общественной палаты Максим Григорьев.

"Понятно, что подобные провокации организовываются для того, чтобы провести легализацию вмешательства США во внутренние дела Сирии – и поиграть мускулами. Для таких активных действий нужен предлог. В качестве такого предлога в очередной раз находят якобы применение сирийскими войсками химического оружия. Хотя совершенно очевидно, что в контексте успехов сирийской армии применение химоружия совершенно не имеет смысла. Более того, не имеет смысла его применение против мирного населения в крупных городах. Рационального объяснения применению химоружия сирийской армией просто нет", – цитирует Григорьева "Ридус". По словам политолога, нападки на правительство Башара Асада для стран Запада, и прежде всего для США, – вопрос имиджа.