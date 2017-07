Вашингтон нашел "доказательства" химатаки в Сирии

Выложенное в Twitter видео заставляет вспомнить о третьесортных голливудских "ужастиках". Подобного творчества так называемых независимых журналистов в последнее время пользовательское сообщество видит немало – под видом документальных съемок с сирийского театра военных действий.

Корреспондент, захлебываясь якобы от эмоций, повествует об ужасах химической атаки правительственных сирийских войск на пригород Дамаска. В кадре – "жертвы", по утверждению авторов шедевра, отравленных хлором. Несколько мужчин призывного возраста и крепкого телосложения лежат на каталках в кислородных масках. Однако никаких характерных признаков хлорного отравления – спазмов, кашля и пены изо рта – у пострадавших не наблюдается.

Режиссеры драмы повторяют все ошибки авторов предыдущих фейков, произведенных в свое время так называемыми "Белыми касками": в частности, находясь рядом с "жертвами отравления", не используют никаких индивидуальных средств защиты. Да и сами жертвы выглядят довольно бодрыми.

#Damascus: Dozens of people were wounded by chlorine gas that was dropped on Eastern #Damascus today. pic.twitter.com/stGzNWOYdF