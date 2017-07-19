Трамп уговорил американского миллиардера переехать в Россию

Бывший губернатор штата Юта, миллиардер Джон Хантсман выдвинут на пост посла США в России. Предложение главы Белого дома Хантсман принял еще в марте, однако окончательное решение Дональд Трамп принял только сейчас.

"Губернатор Джон Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политик, дипломат и бизнесмен", – сказано в официальном заявлении Белого дома. Американская пресса в большинстве своем выбор президента США также одобряет.

Послужной список 57-летнего политика, действительно, впечатляет. Он стал самым молодым послом США за последние 100 лет, в 32 года возглавив американское представительство в Сингапуре (это было при Джордже Буше-старшем, в 1992-93 годах).

Знание китайского языка и местных традиций, видимо, определили дальнейшую карьеру Хантсмана: при Бараке Обаме, в 2009-2011 годах он был послом в Китае. Дважды был избран губернатором "штата мормонов" – Юты. А в 2012 пытался реализовать президентские амбиции и вступить в борьбу с Обамой. Республиканские праймериз Джон проиграл, поддержав в результате своего однопартийца Митта Ромни.

Как пишет The Salt Lake Tribune, Джон Хантсман – сын миллиардера-промышленника, чья компания Huntsman International LLC в настоящее время имеет несколько предприятий в России. Хантсман-младший сыграл определенную роль в ранних деловых отношениях семьи в России вскоре после падения Советского Союза. Его состояние оценивается в миллиард долларов. В 1983 году он женился на Мэри Кэй. Хантсман – отец семерых детей, в том числе двух приемных дочерей из Китая и Индии.

Издание напоминает, что отношения политика-мормона с Трампом складывались крайне запутанно. Доходило до того, что в серии твитов в 2011 году миллиардер называл Хантсмана "слабым дипломатом", заявляя, что, пока тот занимает пост посла в Пекине, Китай "постоянно переигрывает Америку".

Во время предвыборной компании 2016 года уже Хантсман призывал Трампа снять кандидатуру. Это произошло после октябрьской публикации видео от 2005 года, в котором видно, как Трамп делает непристойные комментарии о женщинах. Однако два миллиардера неожиданно легко забыли о своих разногласиях после избрания Трампа на пост главы Белого дома. Будущий посол считается человеком, близким к вице-президенту США Майку Пенсу.

Экс-губернатор Юты – мормон, член церкви "Иисуса Христа святых последних дней". Джон Хантсман состоит в Бильдербергском клубе, который эксперты называют "теневым правительством мира". Кроме того, существует мнение, что политик причастен к "жасминовой революции", которая произошла в Китае в годы его работы в стране.

В особой любви к России Хантсман не замечен – он называет страну, где ему предстоит работать, "потемкинской деревней". "Потемкинская деревня, в которой мы делаем вид, что Кремль больший партнер, чем на самом деле, большая демократия, чем на самом деле, больше уважает права человека, чем на самом деле и меньше угрожает своим соседям, чем на самом деле", – заявлял он. Вот такой господин сменит Джона Тефта, чьи полномочия заканчиваются осенью.