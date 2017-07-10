Как Трамп обманул Путина

Президент США Дональд Трамп усомнился, что можно выполнить его договоренности с Владимиром Путиным. Сразу же после возвращения из Гамбурга глава Белого дома отказался от договоренностей по созданию российско-американской рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

"Тот факт, что мы с президентом Путиным обсуждали создание отряда по кибербезопасности, не значит, что я верю в то, что это может произойти. Это невозможно…" – написал Трамп у себя на странице в Twitter.

Политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что США часто бывают непоследовательными в договоренностях и верить им нельзя. "Даже подписанным ими бумагам верить нельзя. Я не могу припомнить в последнее время хоть какие-то договоренности с США, которые потом не видоизменялись бы, либо вообще по-тихому не сходили бы на нет", – сказал эксперт.

Он добавил, что Трамп во многих вещах блуждает в потемках, его мнение и дальше очень часто будет меняться до противоположного. Если американский президент так быстро отходит от достигнутых всего несколько дней назад договоренностей, можно ли доверять ему вообще, задаются вопросом наблюдатели.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев считает, что в случае с кибербезопасностью Трампу по прилету на родину быстро объяснили, что он не прав. "У Трампа нет опыта политика и государственного деятеля, и он может относиться к обсуждаемой теме с позиции здравого смысла. Мол, раз есть претензии, давайте обсудим их с Россией", – сказал американист.

Похожего мнения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, который советует говорить с Вашингтоном только о предельно конкретных вещах. "У нас свои интересы, у них свои. Они могут очень частично совпадать, но в целом будут противоположны и противостоять друг другу", – полагает Брутер. По его словам, единственное серьезное решение, которое удалось принять по итогам переговоров в Гамбурге, это договоренность по сирийской проблеме.

Говоря о свободе Трампа в принятии решений, эксперт отметил, что президент США самостоятелен ровно настолько, насколько ему позволяет ситуация. "Что касается его противоречивых заявлений, он всегда несколько экзальтирован и излишне эмоционален", – отметил Брутер в интервью изданию "Свободная пресса".

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявления Дональда Трампа в соцсетях не отразятся на отношениях Москвы и Вашингтона.

7 июля 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20 прошла первая встреча президентов России и США. Переговоры длились более двух часов вместо запланированных 30 минут. По их окончании госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что Москва и Вашингтон создадут рабочую группу, чтобы выработать рамочное соглашение о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга. Владимир Путин заявил, что между двумя странами не должно быть неопределенности в вопросах кибербезопасности, и рабочая группа в будущем исключит любые спекуляции.