Трамп похвастался "жестким" поведением на встрече с Путиным

Глава США похвастался "жестким" поведением во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки". В то же время их диалог способен спасти множество жизней.

"Я был очень жесток с президентом Путиным, у нас очень важные отношения. Это будут отношения, в которых можно спасти много жизней. Например, путем прекращения огня, о чем никто не мог договориться, кроме меня", – заявил Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

"Я выступал за сильную армию, укрепленные границы и низкие цены на нефть", – уточнил американский лидер, говоря о той части встречи, в которой обсуждались сирийский и украинский вопросы. "Я сделал больше за пять месяцев, чем практически любой президент в истории", – с гордостью сообщил Трамп.

В интервью каналу CBN он напомнил, что благодаря договоренности с Путиным в Сирии уже несколько дней соблюдается режим перемирия. По словам главы США, раньше там был "ужасающий бедлам".





Продолжая тему взаимоотношений лидеров двух сверхдержав, Трамп заверил, что, если бы Москва вмешивалась в американские выборы, Путин был бы против него. Хозяин Белого дома признался, что вопрос, который он не решился задать российскому коллеге, звучит так: "Ты действительно поддерживал меня?"

"Чувствую ли, что могу доверять кому-то? Я очень подозрительный человек. Я не тот, кто любит доверять многим, но он лидер России. Это вторая ядерная держава. Я лидер Соединенных Штатов. Я люблю свою страну, он любит свою страну. Он президент России", – заключил Трамп.