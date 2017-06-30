Лавров рассказал анекдот про Чапаева

Министр иностранных дел Сергей Лавров на "Примаковских чтениях" прокомментировал различные обвинения США в адрес России. По его словам, сложившаяся ситуация напоминает сюжет одного из анекдотов про Василия Ивановича.

"Помните (анекдот. – Прим. ред.), как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло, (играли в карты. – Прим. ред.) и когда стали говорить у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня 21". Чапаев говорит: "Покажи". В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича поперла карта", – пошутил глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров заявил, что "нечто похожее" происходит и в отношениях между западной коалицией и Россией, передает ТАСС. По его мнению, европейцы и американцы, обвиняющие Кремль в хакерских атаках и во вмешательстве во внутренние политические процессы, "руководствуются этой самой максимой – что в приличной обществе принято верить на слово".

Министр иностранных дел подчеркнул, что сотрудники внешнеполитического ведомства не собираются доверять коллегам на слово. "Во-первых, у нас мировое сообщество многоцветное и многогранное. А во-вторых, тот же самый президент США Рональд Рейган сказал такую фразу – "доверяй, но проверяй", – заключил чиновник.

Примечательно, что российские политики сравнительно часто используют анекдоты в качестве метафор. Например, президент Владимир Путин на встрече с руководителями выпускных классов подобным образом прокомментировал образ школьного учителя.

Напомним, один из педагогов в заключение встречи рассказал Путину анекдот об учительнице, на которую поздно вечером напал грабитель. "Часы не отдам – классное руководство забирай", – пошутила работница одной из столичных школ. Глава государства в ответ отметил, что если человек выполняет обязанности добросовестно, то он и при ограблении будет вести себя соответственно. "Вот так напали на одного и спрашивают: "Кошелек или жизнь?" Он отвечает: "Кошелек бабушкин – жизнь забирай", – рассказал российский лидер.