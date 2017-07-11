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Общество

Лавров сделал строгий выговор нагнувшейся перед ним девушке

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Pavel Golovkin
В австрийском городе Мауэрбахе проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ. Глава российского МИДа Сергей Лавров попросил журналистов дать ему воздуха и не толпиться у рабочего стола.
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Журналисты столпились около стола переговоров. Некоторые из них повернулись к министрам спиной. Кое-кто для лучшего кадра залез на стол. Одна из журналисток даже наклонилась, чтобы взять интервью у главы российского МИДа Сергея Лаврова, но он строго отчитал девушку. 

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"Кто вас так воспитывал? Родители? Учителя? Они вам не говорили, что когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место?" – возмутился Лавров. Примечательно, что вскоре после этого журналисты покинули зал переговоров. Далее встреча министров проходила в закрытом режиме. 

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Сергей Лавров уже провел переговоры с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано на полях неформального саммита министров иностранных дел ОБСЕ.

Сергей Лавров обратит внимание присутствующих на политику НАТО в отношении России, а также на необходимость реформы ОБСЕ, сообщает МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что в Мауэрбахе будут рассмотрены пути преодоления кризиса евробезопасности и нормализации межгосударственных отношений.

"Считаем, что для разрядки необходимо задействовать все имеющиеся инструменты. Уверены, что для этого может быть в полной мере использована ОБСЕ, которая обладает значительным потенциалом и способна служить площадкой для равноправного диалога и принятия решений по вопросам безопасности", – сообщили в МИД России, передает ТАСС.

Автор: Алексей Минин11 июля 2017, 13:43

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