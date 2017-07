Агаларов рассказал о связи с сыном Трампа

Арас Агаларов в интервью радиостанции Business FM подчеркнул, что никакой связи между ним и Дональдом Трампом – младшим не существует. "Это Эмин с ним знаком, я с ним не знаком", – отметил глава группы "Крокуса". "Ну, мы "Мисс Вселенную" проводили, и тогда там состоялись контакты", – добавил он.

При этом бизнесмен не смог рассказать, какого характера была связь между Эмином и сыном Трампа. "Они приблизительно одного возраста, откуда я знаю, в каком ключе они общались. Ну, общались о чем-то, не знаю", – отметил он.

В то же время он назвал "какими-то выдумками" письма о связи Эмина Агаларова с республиканцами и о наличии у него компромата на лидера Демократической партии. "Это я не знаю, кто выдумывает. Причем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю", – сказал президент группы "Крокус".

Арас Агаларов добавил, что он не знаком с британским пиарщиком Робом Голдстоуном, который, согласно переписке, организовал встречу Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. "Он работал с Эмином какой-то период в качестве менеджера, наверное, или продвигал что-то в Америке, не знаю. В общем, он работал. Они общались вместе", – подтвердил бизнесмен.

