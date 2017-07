Россияне очарованы обходительностью Путина с женой Трампа

Президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 в Гамбурге познакомился с супругой американского коллеги Меланьей Трамп. Интернет-пользователи обратили внимание, что собеседники были очень увлечены разговором.

Владимир Путин и Меланья Трамп познакомились в первый день саммита G20, и вскоре их совместные фотографии взбудоражили Сеть. Пользователи заметили, что российский президент был очень обходителен с супругой лидера США Дональда Трампа.

G20 leaders attend welcome dinner. President Trump takes a seat next to Japan's First Lady. Melania with Putin! pic.twitter.com/9wMu00DkSL — TRUMP 24/7 (@MichaelDelauzon) 7 июля 2017 г.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудил с Меланьей Трамп ряд вопросов из повестки G20, в частности роль женщин в мировой экономике. "Легкий обмен мнениями как раз состоялся", – заявил представитель Кремля, отметив, что между собеседниками возникла определенная симпатия.

Путин и Меланья за обедом общались на немецком. После обеда Меркель заговорила с Путиным на русском. Путин, астанавись! pic.twitter.com/QkPpvnuRsK — Россия vs Либерастия (@Rus_NV) 9 июля 2017 г.

На официальном обеде первая леди США села рядом с президентом России и продолжила дискуссию. Говорили они на немецком, и Трамп периодически смеялась. А вот расположившаяся рядом канцлер ФРГ Ангела Меркель участия в беседе не принимала.

Многие интернет-пользователи не поверили, что жена американского лидера и глава России нашли общий язык. Западные журналисты предположили, что на самом деле разговор был неприятный. "Еще одна вещь, в которой вы можете винить Путина: у Меланьи был ужасный день на G20", – сообщает Russia Insider.

CNN Headline Tomorrow: ***MELANIA TO BE INVESTIGATED FOR COLLUSION WITH PUTIN*** pic.twitter.com/In6c4numDE — DARSAVMO (@darsavmo) 8 июля 2017 г.

Примечательно, что в это время Дональд Трамп общался с Хулианой Авадой – супругой президента Аргентины Маурисио Макри. Их фотографии также всколыхнули Сеть. Пользователи Twitter принялись гадать, как бывшему бизнесмену удалось рассмешить собеседницу.

Donald Trump to Argentine First Lady Juliana Awada: " May i grab your _ _ _ _ _ ?.Juliana smiled #G20Hamburg dinner pic.twitter.com/nZFNheqeXy — Perla Domingo ✈ (@TravelingPerly) 8 июля 2017 г.

Напомним, первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 7 июля 2017 года и продлилась более двух часов. Изначально в графике Путина на переговоры был отведен один час, а Трамп и вовсе планировал беседовать 30 минут.