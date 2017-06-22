В США признали оплошностью новые санкции против России

Законопроект об ужесточении режима односторонних санкций в отношении России был подготовлен сенатом конгресса США в нарушение принятых процедур. По сути, это попытка лишить Дональда Трампа права на смягчение ограничительных мер.

"Проблема заключается в том, что сенат оплошал", – заявил лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти, сообщает ТАСС. Какие положения уже одобренного документа нуждаются в уточнении, он не пояснил.



Сенат фактически попытался лишить президента США права лично смягчать санкционный режим. Подразумевается, что Дональд Трамп должен представлять конгрессу поименный список тех, кого следует вывести из-под ограничительных мер. Также его пытаются обязать докладывать сенату, изменила ли Россия позицию по Сирии и Украине.

"Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине... Ну, по-моему, она уже у всех серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку, поэтому не могу ничего высказать, кроме сожаления по поводу русофобской одержимости американских коллег. Она уже переходит все грани", – прокомментировал инициативы Запада российский министр иностранных дел Сергей Лавров.