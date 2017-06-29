Почему Трамп избегает встречи с Путиным

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о запланированных переговорах Владимира Путина на предстоящем саммите "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге 7-8 июля. По его словам, согласованы "три полномасштабные встречи".

Ушаков отметил, что президент России в рамках мероприятия встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. "Кроме того, будут встречи "на ногах", короткие, с рядом лидеров государств", – добавил помощник российского лидера.

При этом ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно обращал внимание на то, что глава Белого дома Дональд Трамп также будет присутствовать на саммите G20. В то же время он подчеркивал, что переговоры двух лидеров не согласованы. "Пока каких-либо наработок, к сожалению, нет", – сказал он.

Напомним, ранее президент США обозначил условия встречи с Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что переговоры глав двух государств должны пройти с соблюдением всех дипломатических процедур. И это несмотря на то, что в администрации Трампа есть серьезные разногласия относительно необходимости этой встречи, а также касательно проблемы улучшения двусторонних отношений в целом. Часть военно-политической элиты США опасается возможных договоренностей Путина и Трампа.

По всей видимости, встреча двух лидеров все больше зависит от внутриполитических раскладов в Вашингтоне. С одной стороны, президент США, очевидно, настроен на переговоры с главой российского государства. С другой – за прошедшие почти полгода с момента вступления в должность его продолжают демонизировать за "связи с Кремлем" тамошние СМИ, а часть политической элиты уже откровенно намекает на возможность импичмента в случае, если глава Белого дома попытается улучшить отношения с Москвой. Возможно, Трамп поддался на запугивания противников, решив на некоторое время отложить общение с глазу на глаз с Путиным.

Между тем сам президент России, говоря о своей возможной встрече с главой Белого дома, заявил, что она возможна лишь в том случае, если нынешнее американское руководство будет готово к полноценной практической работе, направленной на улучшение взаимоотношений двух стран. Путин полагает, что сейчас Трамп занят внутриполитической повесткой, прежде всего выстраиванием взаимоотношений с Пентагоном и Госдепартаментом. "Думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка", – сказал российский лидер в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Также глава государства добавил, что надеется в ходе возможной встречи найти точки соприкосновения, где обе стороны будут понимать друг друга. "Мы хотим услышать аргументы американской стороны сегодня, и не на прессу, а в конструктивном, профессиональном диалоге. Хотим, чтобы мы были услышаны", – подчеркнул Путин.

