Трамп назвал условие для желанной встречи с Путиным
Как отмечают источники издания в Белом доме, в администрации президента США существуют серьезные разногласия в отношении России, многие из политиков в Вашингтоне опасаются возможных договоренностей между двумя лидерами.
При этом в Associated Press отмечают, что встреча, если она состоится, произойдет в разгар инициированного некоторыми конгрессменами расследования о "связях главы Белого дома с Москвой". Тем не менее Трамп явно нацелен на встречу с Путиным.
На прошлой неделе администрация американского лидера не исключила, что президенты могут пообщаться на полях предстоящего в июле саммита G20 в Германии. При этом в начале июня в Кремле также сообщили, что возможным местом встречи глав двух государств может стать форум "Большой двадцатки".
На информацию в прессе уже отреагировали в Москве. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, важен сам факт встречи глав государств, а не ее формат. "Протокольная сторона, я думаю, вторична в данном случае, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов", – передает его слова издание Lenta.ru.
Напомним, ранее Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о грядущей встрече с Дональдом Трампом. Как отметил глава российского государства, он "не торопит" лидера Белого дома и ждет от него сигнала.
По словам президента России, такая встреча будет возможна в случае, если администрация американского лидера "будет готова к практической работе". Путин полагает, что сейчас Трамп занят внутриполитической повесткой, прежде всего выстраиванием взаимоотношений с Пентагоном и Госдепартаментом. "Думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка", – заявил он.
Также глава государства подчеркнул, что надеется в ходе возможной встречи найти точки соприкосновения, где обе стороны будут понимать друг друга. "Мы хотим услышать аргументы американской стороны сегодня, и не на прессу, а в конструктивном, профессиональном диалоге. Хотим, чтобы мы были услышаны", – подчеркнул Путин.
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