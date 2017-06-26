Трамп назвал условие для желанной встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал условие встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что переговоры должны быть проведены с соблюдением всех дипломатических процедур, сообщило в понедельник, 26 июня, агентство Associated Press.

Как отмечают источники издания в Белом доме, в администрации президента США существуют серьезные разногласия в отношении России, многие из политиков в Вашингтоне опасаются возможных договоренностей между двумя лидерами.

При этом в Associated Press отмечают, что встреча, если она состоится, произойдет в разгар инициированного некоторыми конгрессменами расследования о "связях главы Белого дома с Москвой". Тем не менее Трамп явно нацелен на встречу с Путиным.

На прошлой неделе администрация американского лидера не исключила, что президенты могут пообщаться на полях предстоящего в июле саммита G20 в Германии. При этом в начале июня в Кремле также сообщили, что возможным местом встречи глав двух государств может стать форум "Большой двадцатки".

На информацию в прессе уже отреагировали в Москве. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, важен сам факт встречи глав государств, а не ее формат. "Протокольная сторона, я думаю, вторична в данном случае, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов", – передает его слова издание Lenta.ru.



Напомним, ранее Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о грядущей встрече с Дональдом Трампом. Как отметил глава российского государства, он "не торопит" лидера Белого дома и ждет от него сигнала.





По словам президента России, такая встреча будет возможна в случае, если администрация американского лидера "будет готова к практической работе". Путин полагает, что сейчас Трамп занят внутриполитической повесткой, прежде всего выстраиванием взаимоотношений с Пентагоном и Госдепартаментом. "Думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка", – заявил он.

Также глава государства подчеркнул, что надеется в ходе возможной встречи найти точки соприкосновения, где обе стороны будут понимать друг друга. "Мы хотим услышать аргументы американской стороны сегодня, и не на прессу, а в конструктивном, профессиональном диалоге. Хотим, чтобы мы были услышаны", – подчеркнул Путин.

