Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Россия накажет Трампа за грехи Обамы

Дональд Трамп. Фото: Alex Wong/Gettyimages.ru
Россия готовит ответные меры на пакет американских санкций, которые ввела администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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"Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел", – сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1". Ранее она выступала с предупреждениями о том, что Москва зеркально ответит на отказ Вашингтона возобновить дипломатический иммунитет российской собственности в США.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Напомним, в конце декабря 2016 года администрация бывшего главы Белого дома Барака Обамы закрыла доступ российским дипломатам в загородные резиденции в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Эта мера была принята в рамках нового санкционного пакета, введенного против Москвы за якобы вмешательство в выборы американского президента, победу на которых одержал Дональд Трамп.

Кроме того, власти США объявили персонами нон грата и выслали из страны 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Их обязали покинуть пределы государства в течение 72 часов после публикации соответствующего постановления.


В ответ на этот недружелюбный шаг глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предложил президенту России Владимиру Путину выслать 31 сотрудника американского посольства. Однако в Кремле отказались от этой идеи, не желая "опускаться до уровня кухонной дипломатии" и создавать проблемы работникам Госдепартамента и их семьям в канун Нового года.

В апреле, уже при администрации Дональда Трампа, Сергей Лавров поднял вопрос изъятой собственности в беседе с руководителем американского внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном. В распространенном после разговора сообщении было сказано, что стороны условились "в ближайшее время начать работу для обсуждения путей выхода из кризиса во взаимоотношениях двух стран".

Автор: Иван Поляков28 июня 2017, 18:48

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