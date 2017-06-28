Россия накажет Трампа за грехи Обамы

Россия готовит ответные меры на пакет американских санкций, которые ввела администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел", – сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1". Ранее она выступала с предупреждениями о том, что Москва зеркально ответит на отказ Вашингтона возобновить дипломатический иммунитет российской собственности в США.

Напомним, в конце декабря 2016 года администрация бывшего главы Белого дома Барака Обамы закрыла доступ российским дипломатам в загородные резиденции в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Эта мера была принята в рамках нового санкционного пакета, введенного против Москвы за якобы вмешательство в выборы американского президента, победу на которых одержал Дональд Трамп.

Кроме того, власти США объявили персонами нон грата и выслали из страны 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Их обязали покинуть пределы государства в течение 72 часов после публикации соответствующего постановления.





В ответ на этот недружелюбный шаг глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предложил президенту России Владимиру Путину выслать 31 сотрудника американского посольства. Однако в Кремле отказались от этой идеи, не желая "опускаться до уровня кухонной дипломатии" и создавать проблемы работникам Госдепартамента и их семьям в канун Нового года.

В апреле, уже при администрации Дональда Трампа, Сергей Лавров поднял вопрос изъятой собственности в беседе с руководителем американского внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном. В распространенном после разговора сообщении было сказано, что стороны условились "в ближайшее время начать работу для обсуждения путей выхода из кризиса во взаимоотношениях двух стран".

