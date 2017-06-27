Кремль ответил обманутому Макрону

В Кремле ответили на фразу президента Франции Эммануэля Макрона, который во время своей встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко назвал Россию агрессором. Эти слова свидетельствуют, что французского лидера ввели в заблуждение. "Российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по теме конфликта на Украине", – цитирует "Газета.ru" пресс-секретаря президента России Владимира Путина.