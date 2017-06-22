МОК решил наказать Россию за Сочи-2014

Международный олимпийский комитет заговорил о дополнительных санкциях против России. Кара последует за допинговые нарушения российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

"У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто. Но вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи", – заявил глава международного олимпийского комитета Томас Бах, пишет Лента.ru.



По словам главы МОК, Россия будет покарана не позднее октября 2017 года, или, как отметил Бах, "как можно скорее". Также в комитете попытаются понять – насколько глубоко в России пустила корни система допинговых манипуляций. В любом случае, даже если Москва сейчас признает отдельные нарушения в 2014 году, это не значит, что за них не нужно наказывать. Признание вины, по мнению олимпийского чиновника, не отменяет возмездия.

"С одной стороны, мы видели, что президент России сказал: "Да, у нас была проблема, мы должны это признать", а с другой – некоторые чиновники и парламентарии продолжают это игнорировать", – указал глава МОК в интервью The New York Times.

Напомним, что по итогам докладов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) десятки российских спортсменов были обвинены в допинговом в мошенничестве. В итоге олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике не участвовали в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцев России всем списком отстранили от соревнований. Также сотрудников Московской антидопинговой лаборатории уличили в добавлении в положительные допинговые пробы соли и кофе. В продолжение допингового скандала чемпионат мира по бобслею и скелетону из Сочи перепрописался в Германии, а отечественные биатлонисты отказались от проведения тюменского этапа Кубка мира.