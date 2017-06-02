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Политика

Украина "натравила" экстрасенсов на Януковича

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В Украине рассказали, как следствие добывает доказательства вины экс-президента Виктора Януковича в госизмене. В частности, некоторые данные сотрудники правоохранительных органов получают чуть ли не с помощью экстрасенсов.
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что Виктор Янукович не писал письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию его страны. По его мнению, он лишь подписал бумагу, а текст обращения был надиктован.

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При этом вопрос журналиста об источниках подобной информации смутил украинского прокурора. Он пошутил, что эти данные он получил "конспирологически, привлекши экстрасенсов". После этого Анатолий Матиос добавил, что представители следствия не смогли полностью восстановить картину произошедшего, так как Виктор Янукович так и не дал показания по этому делу.

Между тем главный военный прокурор заявил, что следствие якобы восстановило события в Госдуме и Совете Федерации во время Майдана в 2014 году. Он отметил, что доказательная база обвинения строится на показаниях экс-депутатов Дениса Вороненкова и Ильи Пономарева, передает "РБК Украина".

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о готовности дать показания украинскому суду по делу о государственной измене. При этом он подчеркнул, что официально его допрос должен быть произведен через систему международной помощи, и посредником в производстве должна выступить российская сторона.

При этом экс-глава государства добавил, что он намерен участвовать в расследовании дела о госизмене. "Несмотря на то что указанное уголовное производство я расцениваю исключительно как способ политического преследования и сведения личных счетов, я готов и хочу участвовать в его рассмотрении в суде", – заявил он.

Автор: Константин Улюкаев2 июня 2017, 20:18

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