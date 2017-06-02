Наивный Трамп пытался снять санкции с России

По данным американских СМИ, с первых дней правления Дональда Трампа его администрация делала все возможное, чтобы восстановить дипломатические отношения с Россией. В частности, сотрудники Белого дома настаивали на разработке плана по снятию санкций с Москвы.

Белый дом обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке, заявил бывший сотрудник Госдепа Дэн Фрид. Однако администрация Дональда Трампа, наивно полагавшая, что сможет наладить отношения с Россией, встретила жесткое сопротивление со стороны членов команды экс-президента США Барака Обамы, передает Yahoo News.

По словам Фрида, представители Госдепа звонили в панике и требовали "остановить это". После этого он обратился к некоторым конгрессменам, в том числе к сенатору-демократу Бену Кардину с просьбой принять законопроект, осложняющий снятие санкций с России.

Помощник госсекретаря при администрации Обамы также признался, что пытался препятствовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона. "Это была бы абсолютная победа русских", – пояснил Том Малиновски.

Издание отмечает, что процедура отмены ограничений замедлилась после скандала вокруг советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, которого обвинили в тайных переговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Трамп посчитал, что в таких условиях снятие санкций вызовет шквал критики.