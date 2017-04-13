Богач Трамп брал в долг у России

Президент США Дональд Трамп прибегал к помощи Москвы, пытаясь удержать свою бизнес-империю на плаву. Стало известно, что во время финансового кризиса 2008 года миллиардер брал в долг у России.

Сенсационную новость сообщил бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Диарлав. В интервью журналу Prospect он заявил, что Дональд Трамп якобы занимал деньги у России во время мирового кризиса, который случился девять лет назад.

Экс-глава британской разведки не уточнил, у кого именно Трамп брал в долг и о каких суммах идет речь, но, по его словам, финансовые связи миллиардера с Москвой могут иметь длинную историю.

Между тем в 2016 году журнал Forbes оценивал состояние Дональда Трампа в 3,7 миллиарда долларов. У него в собственности и управлении – десятки объектов недвижимости по всему миру, причем свою империю бизнесмен создал задолго до финансового кризиса 2008 года.



Сам Трамп не раз категорически отвергал любые связи с Россией, утверждая, что Москва не имеет рычагов давления на него. Во время предвыборной кампании будущий президент столкнулся с беспрецедентными обвинениями в связях с Кремлем, которые после победы на выборах были только усилены.

Видимо, для того чтобы окончательно дистанцироваться от этого, Трамп решил разбомбить авиабазу в Сирии, прикрывшись донесениями своих военных о том, что с нее была проведена химатака по мирным жителям. 7 апреля президент США распорядился нанести удар по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк", базирующихся на кораблях ВМС США. В результате удара погибли не только сирийские военные, но и несколько жителей близлежащих населенных пунктов.

Есть также мнение, что Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за своего окружения. "В отношении России Трамп связан по рукам и ногам", – заявил, в частности, специалист по развивающимся рынкам Пер Хаммарлунд из шведской банковской группы SEB.

Напомним, что во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп нередко давал понять, что собирается ослабить, а то и вовсе отменить антироссийские санкции. Сейчас такие заявления в Вашингтоне уже не звучат.

Для определения контуров будущих отношений России и США следует дождаться встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая, предположительно, может состояться в июне 2017 года на очередном саммите G20.