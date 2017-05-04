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У Обамы нашли белую любовницу

Барак Обама. Фото: Brendan Smialowski /Gettyimages.ru
Стали известны пикантные подробности биографии бывшего президента США Барака Обамы. В свое время он отказался от брака с белокожей девушкой ради политической карьеры.
прочитано 3441 раз

Интересные факты о жизни экс-президента США стали известны благодаря биографической книге "Восходящая звезда", написанной обладателем Пулитцеровской премии Дэвидом Гэрроу. По словам автора, на заре политической карьеры Барак Обама встречался с белокожей девушкой Шейлой Мийоши Джагер. Она была наполовину японка, наполовину нидерландка.

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В 1986 году 25-летний Барак сделал Шейле предложение. Однако этому воспротивился отец девушки, который не был уверен, что молодой человек сможет обеспечить ее. Свадьбу было решено отложить, а позже вступать в брак не захотел Обама, сообщает Daily Caller. 

Он решил, что в политике будет отождествлять себя с афроамериканцами, а белокожая жена помешает карьере. Будущий глава государства ориентировался на темнокожего сенатора штата Иллинойс Ричарда Ньюхауса, которого постоянного критиковали за брак с белой женщиной. 

"Барак был очень близок с ней (с Шейлой. – Прим. ред.), но ощущал себя меж двух огней: женщина, которую он любит, и судьба, которая, как он был уверен, была предначертана", – написал Гэрроу. Книга поступит в продажу 9 мая. 

Автор: Светлана Сидорчук4 мая 2017, 08:39
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