У Обамы нашли белую любовницу

Стали известны пикантные подробности биографии бывшего президента США Барака Обамы. В свое время он отказался от брака с белокожей девушкой ради политической карьеры.

Интересные факты о жизни экс-президента США стали известны благодаря биографической книге "Восходящая звезда", написанной обладателем Пулитцеровской премии Дэвидом Гэрроу. По словам автора, на заре политической карьеры Барак Обама встречался с белокожей девушкой Шейлой Мийоши Джагер. Она была наполовину японка, наполовину нидерландка.

В 1986 году 25-летний Барак сделал Шейле предложение. Однако этому воспротивился отец девушки, который не был уверен, что молодой человек сможет обеспечить ее. Свадьбу было решено отложить, а позже вступать в брак не захотел Обама, сообщает Daily Caller.

Он решил, что в политике будет отождествлять себя с афроамериканцами, а белокожая жена помешает карьере. Будущий глава государства ориентировался на темнокожего сенатора штата Иллинойс Ричарда Ньюхауса, которого постоянного критиковали за брак с белой женщиной.

"Барак был очень близок с ней (с Шейлой. – Прим. ред.), но ощущал себя меж двух огней: женщина, которую он любит, и судьба, которая, как он был уверен, была предначертана", – написал Гэрроу. Книга поступит в продажу 9 мая.