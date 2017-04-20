Эрдоган назвал Обаму лгуном и спонсором террористов

Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался журналистам на Барака Обаму. По словам турецкого лидера, бывший президент США обманул его, не поддержав в противодействии курдским организациям. Политик заявил, что нельзя использовать одну террористическую группировку для борьбы с другой.

Президент Турции обеспокоен контактами США с сирийскими ячейками Рабочей партии Курдистана (РПК). Реджеп Тайип Эрдоган назвал серьезной ошибкой намерение американцев задействовать отряды PYD и YPG в операции по освобождению Ракки.

"Нельзя использовать одну террористическую организацию для борьбы с другой. "Исламское государство" ("ИГ", запрещенная в России группировка. – Прим. ред.) – террористическая организация, но и PYD с YPG также террористы, которые в числе прочих являются угрозой для национальной безопасности Турции", – отметил политик.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара и Вашингтон – стратегические партнеры и союзники по НАТО, которые должны укреплять связи. Однако бывший американский президент Барак Обама обманул его в вопросе противодействия PYD (партия "Демократический союз") и YPG ("Отряды народной самообороны" сирийских курдов).

Турция называет PYD и YPG террористическими организациями, связанными с запрещенной в стране РПК. Анкара критикует Вашингтон за поставки оружия группировкам, которые он считает союзниками в борьбе с "ИГ".

В интервью телеканалу Al Jazeera Эрдоган выразил надежду на то, что новая администрация США не повторит ошибок Обамы. Глава турецкого государства напомнил, что его встреча с главой Белого дома намечена на май 2017 года.

Турция, США и партнеры по международной коалиции могут справиться с "ИГ", уверен политик. Эрдоган обсудил эту тему и с российским лидером: "Позиция господина Путина по этим вопросам не была негативна. Президент России отметил, что совместные шаги в Сирии могут быть предприняты на основе обсуждений. В Анталье прошла встреча глав генштабов трех стран". По его словам, Владимир Путин выразил надежду на продолжение сотрудничества Анкары и Вашингтона.