Трамп оставил Европу без климата

Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения. Сообщившие об этом американские издания ссылаются на источники в окружении президента США. Вопросы, связанные с процедурой выхода из соглашения, прорабатывает группа сотрудников администрации США во главе с руководителем Агентства по охране окружающей среды Скоттом Прюиттом.

По данным информационного портала Axios, Вашингтон рассматривает два варианта процедуры. Первый из них предусматривает выход США из самого Парижского соглашения, заключенного в 2015 году, – это может продлиться три года. Есть и более радикальный путь: прекращение участия в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой в 1992 году, – именно она стала основой для Парижского соглашения. В таком случае процесс займет меньше времени.

Проблемы изменения климата стали камнем преткновения в общении мировых лидеров на недавнем саммите G7 в Италии. Трамп не скрывал своего скепсиса в отношении Парижского соглашения, тогда как европейские партнеры выступили в поддержку документа.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году больше, чем на два градуса по Цельсию – по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

