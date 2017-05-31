Трамп оставил Европу без климата
Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения. Сообщившие об этом американские издания ссылаются на источники в окружении президента США. Вопросы, связанные с процедурой выхода из соглашения, прорабатывает группа сотрудников администрации США во главе с руководителем Агентства по охране окружающей среды Скоттом Прюиттом.
По данным информационного портала Axios, Вашингтон рассматривает два варианта процедуры. Первый из них предусматривает выход США из самого Парижского соглашения, заключенного в 2015 году, – это может продлиться три года. Есть и более радикальный путь: прекращение участия в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой в 1992 году, – именно она стала основой для Парижского соглашения. В таком случае процесс займет меньше времени.
Проблемы изменения климата стали камнем преткновения в общении мировых лидеров на недавнем саммите G7 в Италии. Трамп не скрывал своего скепсиса в отношении Парижского соглашения, тогда как европейские партнеры выступили в поддержку документа.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году больше, чем на два градуса по Цельсию – по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.
President #Trump pulling US out of Paris climate deal: Report https://t.co/hnzElPYwud pic.twitter.com/T5XFmXAufx— FOX Business (@FoxBusiness) 31 мая 2017 г.
В Европе уверены, что возможный выход США из договора станет испытанием для поддержавших документ стран. "Если новость о выходе США из соглашения по климату соответствует действительности, это большой удар. В этом случае нам нужно искать партнеров, чтобы эта работа не останавливалась", - заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.
В США же подобные шаги Дональда Трампа называют "самым страшным ударом по наследию Барака Обамы". Предшественник Трампа на посту президента, как известно, уделял большое внимание проблемам глобального потепления.
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