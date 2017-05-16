Янукович загнал лгуна Порошенко в угол

Бывший глава Украины Виктор Янукович собирается "лично допросить" президента Незалежной Петра Порошенко, экс-главу правительства Арсения Яценюка, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова во время судебного заседания. По словам Януковича, вопросы к ним уже готовы.

Бывший глава украинского государства намерен сделать это в ходе видеоконференции с киевским судом, которая состоится в ходе рассмотрения дела по его обвинению в государственной измене. Об этом говорится в распространенном накануне заявлении Януковича.

"В рамках судебного процесса в оболонском суде я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы", – сказал он. По словам экс-президента Украины, он ждет вызова из ростовского суда, где будет находиться во время видеоконференции.

Напомним, 4 мая 2017 года Оболонский районный суд Киева разрешил допросить Януковича по обвинению в государственной измене. Как утверждает украинская сторона, в дни переворота в Киеве в 2014 году он направил письмо в Москву с требованием ввести российские войска. Янукович отвергает все обвинения.





Украинские власти требуют для экс-президента высшей меры наказания. Однако с учетом действующего моратория на смертную казнь высшей мерой является пожизненное заключение. И вряд ли в условиях творящегося в стране правового беспредела киевский суд вынесет решение, противоречащее интересам властей. А в их планах – упрятать бывшего главу государства за решетку до конца его дней. Слишком уж много он знает и слишком много может рассказать.

Пока не известно, какие вопросы подготовил бывший украинский лидер Порошенко и его соратникам. Однако очевидно, что они не будут приятными. Так или иначе, отвечать придется, а это значит, что инициированный киевскими властями процесс может обернуться против них самих.



Впрочем, их "боевой" настрой уже испортил Интерпол. Организация вняла доводам защиты экс-лидера Украины и решила прекратить его розыск. "Интерпол подтвердил, что на президента Виктора Януковича не распространяются Красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола. Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Виктора Федоровича Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола", – написал в Facebook его адвокат Юрий Кирасир.

