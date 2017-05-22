Как советники "слили" брехуна Порошенко

Ненависть к Петру Порошенко на Украине растет. Создается впечатление, что некие силы обрекли президента на заклание, отметили политологи.

Проблем в общении с народом у президента Украины все больше. Бегство Петра Порошенко под крики "Позор!" и "Брехло!" у мемориала в Быковне стало еще одним примером растущего недовольства украинцев своим лидером, уверен политолог Олег Соскин.

"У него сложное положение. Постоянно возникают конфликты с людьми на местах почитания. Он совершенно отторгается гражданским обществом, особенно после беспрецедентно зверского указа по социальным сетям. Ненависть к нему растет. Сегодня активные люди по всей стране его ненавидят, причем все слои, – заявил украинский эксперт в эфире НСН.

Порошенко посетил мемориальный комплекс под Киевом 21 мая, в День памяти жертв политических репрессий. Он заявил, что "каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов". Однако, как выяснилось, собравшихся интересовали совсем другие проблемы.

Украинского лидера, в частности, спросили, почему в самом бедном государстве Европы "такой богатый президент". Кроме того, присутствовавшие потребовали "придержать судей, чтобы те не воровали". Порошенко не стал отвечать на эти вопросы и покинул мемориал. Люди кричали ему вслед: "Позор!", "Брехло!", "В отставку!"

Инцидент прокомментировал телеведущий Алексей Пушков. "Vox Populi: прокричав Порошенко "Брехло!" и "Позор!", часть избирателей Украины емко и эмоционально подвела главные итоги его президентства", – написал сенатор в Twitter.

Vox Populi: прокричав Порошенко "Брехло!" и "Позор!", часть избирателей Украины емко и эмоционально подвелa главные итоги его президентства. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 мая 2017 г.

На Украине зреет ситуация для смены персон на политическом олимпе, считает политолог Александр Дудчак. "Может быть, такие советники у Порошенко, которые желают ему скорейшей отставки и потери остатков электората, который его еще поддерживает. Может быть, они специально дают ему такие советы, чтобы его было легче сменить", – предположил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Порошенко обречен на заклание. "Нужно будет на кого-то списать все грехи украинской власти в последние годы, а на его место посадить такого же. В принципе, для Запада это будет выход. Возложить на кого-то ответственность за весь негатив, а на его место посадить человека, который будет рассказывать украинцам новые сказки, а делать при этом примерно то же самое", – заключил Дудчак.