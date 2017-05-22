Почему толпа украинцев прогнала Порошенко под крики "Брехло!"

В День памяти жертв политических репрессий, 21 мая, президент Украины Петр Порошенко посетил историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Там у него произошел скандал с собравшимися.

Официальное мероприятие переросло в словесную перепалку, когда украинский лидер уже собирался уходить, передает "Громадське радио". Скандал попал на видео.

"Как так, что в самом бедном государстве Европы богатый президент?!" – раздался голос из толпы. Люди не стеснялись в выражениях, отчитывая Петра Порошенко. В частности, от него потребовали "придержать судей, чтобы не воровали". Политик заверил, что для этого проводится судебная реформа.

Глава государства оправдывался, пытаясь ответить и на другие вопросы рассерженных украинцев. Однако его стали перебивать, и в итоге униженный соотечественниками президент Украины решил ретироваться.

Территорию заповедника Порошенко и его жена покидали под крики и ругательства. "Ганьба!" ("Позор!" – Прим. ред.), "Брехло!", "Предатель!" - неслось вслед высокопоставленному гостю.

Вали отсюда: толпа в Киеве освистала Порошенко, когда тот начал обвинять Россию — Евгения Горшечникова (@GOR60903299) 20 февраля 2017 г.

Интернет-пользователи прокомментировали видео с освистанным толпой Порошенко. "Ребята, это катастрофа. Государство разваливается на наших глазах", – констатировал один из них. Некоторые напомнили, что украинцы сами хотели видеть Порошенко на посту президента, и теперь эти жалобы не очень понятны.