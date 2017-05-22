Почему толпа украинцев прогнала Порошенко под крики "Брехло!"
Официальное мероприятие переросло в словесную перепалку, когда украинский лидер уже собирался уходить, передает "Громадське радио". Скандал попал на видео.
"Как так, что в самом бедном государстве Европы богатый президент?!" – раздался голос из толпы. Люди не стеснялись в выражениях, отчитывая Петра Порошенко. В частности, от него потребовали "придержать судей, чтобы не воровали". Политик заверил, что для этого проводится судебная реформа.
Глава государства оправдывался, пытаясь ответить и на другие вопросы рассерженных украинцев. Однако его стали перебивать, и в итоге униженный соотечественниками президент Украины решил ретироваться.
Территорию заповедника Порошенко и его жена покидали под крики и ругательства. "Ганьба!" ("Позор!" – Прим. ред.), "Брехло!", "Предатель!" - неслось вслед высокопоставленному гостю.
Вали отсюда: толпа в Киеве освистала Порошенко, когда тот начал обвинять Россию— Евгения Горшечникова (@GOR60903299) 20 февраля 2017 г.
Интернет-пользователи прокомментировали видео с освистанным толпой Порошенко. "Ребята, это катастрофа. Государство разваливается на наших глазах", – констатировал один из них. Некоторые напомнили, что украинцы сами хотели видеть Порошенко на посту президента, и теперь эти жалобы не очень понятны.
@OceanEchoes опа, вы че электорат, вы ж его с 54% отрывом выбрали теперь хавайте с причмокиванием— Varg Veum�� (@Varg_Veum_) 16 февраля 2017 г.
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