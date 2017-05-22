Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Почему толпа украинцев прогнала Порошенко под крики "Брехло!"

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
В День памяти жертв политических репрессий, 21 мая, президент Украины Петр Порошенко посетил историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Там у него произошел скандал с собравшимися.
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Официальное мероприятие переросло в словесную перепалку, когда украинский лидер уже собирался уходить, передает "Громадське радио". Скандал попал на видео.

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 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Как так, что в самом бедном государстве Европы богатый президент?!" – раздался голос из толпы. Люди не стеснялись в выражениях, отчитывая Петра Порошенко. В частности, от него потребовали "придержать судей, чтобы не воровали". Политик заверил, что для этого проводится судебная реформа.

Глава государства оправдывался, пытаясь ответить и на другие вопросы рассерженных украинцев. Однако его стали перебивать, и в итоге униженный соотечественниками президент Украины решил ретироваться.

Территорию заповедника Порошенко и его жена покидали под крики и ругательства. "Ганьба!" ("Позор!" – Прим. ред.), "Брехло!", "Предатель!" - неслось вслед высокопоставленному гостю.

Интернет-пользователи прокомментировали видео с освистанным толпой Порошенко. "Ребята, это катастрофа. Государство разваливается на наших глазах", – констатировал один из них. Некоторые напомнили, что украинцы сами хотели видеть Порошенко на посту президента, и теперь эти жалобы не очень понятны.

Автор: Людмила Фоканова22 мая 2017, 08:16

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