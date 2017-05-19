Политики США попали в черный список за удар по Порошенко

Сайт "Миротворец" занес в свои списки делегацию Центра гражданских инициатив США, посетившую Крым. Ресурс курирует Антон Геращенко, соратник главного полицейского Украины Авакова.

В базу "врагов Украины", которую ведет сайт "Миротворец", попала американская делегация, совершившая, по мнению украинской стороны, преступление – посетила Крым. В "списке на уничтожение", как еще называют "Миротворец", теперь – почетный консул России в Денвере Дебора Палмиери, руководитель Центра гражданских инициатив США Шэрон Теннисон и представитель Центра Кимберли Вейхель. Заодно в этот же перечень внесли американских граждан, побывавших в Крыму в 2016 году, – Элизабет Мюррей, Раймонд Макговерн и Энн Райт.

Заокеанским гостям власти Украины инкриминируют незаконное пересечение украинской границы (в смысле границы Крыма), отрицание аннексии полуострова, пророссийскую пропаганду и другие тяжкие преступления. Некоторые уже успели назвать случившееся американским ударом по позициям президента Украины Петра Порошенко. Впрочем, сами члены делегации рассматривают свою поездку как возможность узнать о жизни на российском полуострове из первых рук.

"Мы как гражданские дипломаты должны посмотреть на все своими глазами, поговорить с людьми и по приезде домой рассказать нашим друзьям и средствам массовой информации о том, что произошло на самом деле. А на самом деле – Крым действительно вернулся домой", – рассказала после визита на полуостров Кимберли Вейхель. За что тут же была занесена в список украинских недоброжелателей.

"Я очень польщена этой встречей. Я должна признать: это самая лучшая делегация, которую я могла когда-либо привезти к вам. Это мужчины и женщины, которые занимали очень высокие посты в американском правительстве. Все мы здесь, потому что хотим воплощать хорошие отношения между нашими двумя странами. Мы используем все наши голоса и возможности, чтобы рассказать, что происходит на самом деле здесь, в Крыму, потому что мы здесь были", – поделилась впечатлениями глава делегации Шэрон Теннисон.

Американцы прибыли в Крым 18 мая. Гости в том числе посетили международную детскую здравницу "Артек", где отдыхают и дети из США. 19 мая Шэрон Теннисон встретилась с главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым.