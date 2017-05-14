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Политика

Путин и Земан подшутили над курильщиком Лавровым

Милош Земан и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретился в Пекине со своим коллегой из Чехии Милошем Земаном. Лидеры много шутили и во время переговоров отказались от переводчиков.
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Так, увидев главу МИД Сергея Лаврова, Милош Земан обратился и к нему: "Здравствуте, господин министр: вы все такой же курящий! Хотя господин президент вам запрещает", – шутливо сказал президент Чехии. В ответ на это Путин уточнил: "Я не запрещаю, я не рекомендую".

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Досталось от шутника Земана и журналистам. Чешский лидер предложил ликвидировать представителей СМИ. "Очень много журналистов, надо ликвидировать", – сказал он на русском языке, только появившись в зале для переговоров. "Ликвидировать не надо, а сократить можно", – поправил коллегу Владимир Путин.

В доброжелательной обстановке прошла и сама встреча. Способствовало этому и то, что президенты говорили на одном языке. При чем на русском, перейти на который предложил сам Земан, передает Life.

Путин, произнеся приветственные слова, напомнил организаторам про перевод. "Не надо перевода! Мы все разумеем какой-то русский диалект. Может быть, среднерусский", – заявил глава Чехии. "Литературный русский язык", – поддержал российский президент.

Милош Земан, Владимир Путин и Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru

Напомним, что история шуток про курение началась в 2015 году, когда во время визита в Москву, официально приветствуя Лаврова, Земан отметил, что уже видел его в месте для курения. "Мы курильщики", – признался тогда чешский президент. "Надо бросать", – ответил ему российский лидер.

Автор: Алёна Нестерова14 мая 2017, 12:41
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