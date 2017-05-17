Возбужденный безвизом Порошенко рассмешил мир

Пользователи социальных сетей смеются над украинским президентом Петром Порошенко, который очень эмоционально отреагировал на отмену визового режима с ЕС. На кадрах видеотрансляции с церемонии подписания документа видно, что он постоянно улыбается и активно жмет европейским послам руки.

Мероприятие прошло 17 мая 2017 года во французском Страсбурге, передает телеканал "112 Украина". Петр Порошенко не смог сдержать свои радостные эмоции. Он был настолько счастлив, что даже не сумел внятно поблагодарить европейских послов.

"Мы это сделали. Прекрасно!" – заявил глава государства. "Все в порядке, все довольны... Мы здесь, мы очень рады, все довольны, журналисты довольны, политики довольны, 45 миллионов украинцев довольны", – сбивчиво произнес Петр Порошенко.

Пользователи Сети также обратили внимание на чрезмерную возбужденность украинского лидера. "Порошенко такой на пафосе ***** что-то по поводу России. Бухой может?" – предположила heymarla.

Украинский президент Петр Порошенко на радостях даже назвал условия, на которых он готов отменить решение о блокировке на территории страны социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". По его словам, санкции против них будут отменены сразу же после прекращения "российской агрессии".

"Сразу, когда последний русский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", – пояснил глава государства. Он подчеркнул, что Россия якобы использует социальные сети для "пропагандистских усилий".

Напомним, послы Евросоюза одобрили решение о подписании безвизового режима с Украиной 26 апреля 2017 года. Предполагается, что указ вступит в силу уже 11 июня.