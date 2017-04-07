Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Путин обвинил бомбящего Сирию Трампа в агрессии

Фото: GLOBAL LOOK press/Christopher Senenko/U.S .Navy
Президент России Владимир Путин считает, что ракетные удары США по военной базе в Сирии являются агрессией против суверенного государства. По его мнению, этот обстрел негативно повлияет на отношения Вашингтона и Москвы.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин расценивает удары США по Сирии как помеху созданию коалиции по борьбе с терроризмом. Кроме того, обстрел отразится на отношениях с Кремлем, пишет "Газета.ru".

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"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии", – цитирует Пескова РИА Новости. "Главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот, создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", – отметил он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия. "При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами существенно усугубляет ситуацию", – сказал Песков. Он добавил, что президент видит в ударах по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заверила, что ведомство в ближайшее время сделает заявление в связи с обстрелами авиабазы сирийских правительственных сил. По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, Россия может прервать все контакты с США по военной линии.

"Россия прежде всего потребует срочного созыва Совбеза ООН. Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН", – заявил Озеров. Боливия, которая является непостоянным членом Совета, разделят это мнение, сообщает ТАСС.  

Такую же позицию занимает МИД Ирана. "Мы осуждаем любые односторонние военные действия в Сирии. Такие действия лишь осложняют ситуацию в республике, укрепляют позиции террористов и ухудшают обстановку в регионе", – цитирует ТАСС официального представителя ведомства Бахрама Гасеми.

Напомним, что в ночь на 7 апреля в направлении правительственной базы в Сирии были выпущены крылатые ракеты, базирующиеся на кораблях ВМС США. Предположительно, на аэродроме Шайрат, ставшем целью американцев, находились россияне.

Согласно данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет "Томагавк". Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении удара по аэродрому в Хомсе.

Автор: Людмила Фоканова7 апреля 2017, 09:23

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