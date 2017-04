Путин обвинил бомбящего Сирию Трампа в агрессии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин расценивает удары США по Сирии как помеху созданию коалиции по борьбе с терроризмом. Кроме того, обстрел отразится на отношениях с Кремлем, пишет "Газета.ru".

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии", – цитирует Пескова РИА Новости. "Главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот, создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", – отметил он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия. "При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами существенно усугубляет ситуацию", – сказал Песков. Он добавил, что президент видит в ударах по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заверила, что ведомство в ближайшее время сделает заявление в связи с обстрелами авиабазы сирийских правительственных сил. По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, Россия может прервать все контакты с США по военной линии.

"Россия прежде всего потребует срочного созыва Совбеза ООН. Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН", – заявил Озеров. Боливия, которая является непостоянным членом Совета, разделят это мнение, сообщает ТАСС.

Такую же позицию занимает МИД Ирана. "Мы осуждаем любые односторонние военные действия в Сирии. Такие действия лишь осложняют ситуацию в республике, укрепляют позиции террористов и ухудшают обстановку в регионе", – цитирует ТАСС официального представителя ведомства Бахрама Гасеми.

