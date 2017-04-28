Трампу дали год на исправление

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о политических способностях президента США Дональда Трампа. По мнению парламентария, пока американский лидер добился успеха лишь в организации рабочего пространства своего кабинета.

Милонов уверен, что президентские навыки Трамп приобретет где-то через год. "Он хорошо разобрался только с кнопкой для "Кока-колы" у себя в кабинете. Кнопка работает нормально. Еще двести-триста дней и Трамп начнет разбираться в международных отношениях", – язвительно заметил российский депутат.

Вместе с тем Милонов подчеркнул, что считает президента США "неглупым человеком", передает "Политика сегодня". При этом, депутат полагает, что для лучшего управления страной Трампу необходимо перестать относиться к политике как к бизнесу.

"Нужно чтобы он понял, что политика это не инвестиционный проект, не строительство казино в пустыне. Если тебе не заплатили вовремя, то не нужно вызывать киллера. Есть другие способы решения вопросов", – подчеркнул Милонов. Парламентарий также посоветовал Трампу пить меньше колы, которая "влияет на мозг".

Ранее стало известно, что рабочий стол президента США в Овальном кабинете Белого дома оснащен специальной красной кнопкой. После нажатия на устройство к лидеру США заходит прислуга со стаканом "Кока-колы". "Будучи человеком, привыкшим к богатству и его атрибутам, Трамп быстро адаптировался к жизни в резиденции президента, часто обращая внимание гостей на различные мелочи в исторических интерьерах", – резюмировали западные журналисты.