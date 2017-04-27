Трамп "вернул" Америку в позапрошлый век

Президент США снова попал впросак. Дональд Трамп отправил своей супруге Меланье открытку, на которой изображен флаг США с 39 звездами вместо 50.

Накануне Дональд Трамп поздравил свою жену Меланью с днем рождения. Свой пост в Twitter президент сопроводил фотографией, на которой они с супругой совершают шествие по улицам Вашингтона в день инаугурации.

В нижней части фотографии присутствует изображение американского флага, но почему-то на нем не 50 звезд по количеству штатов, а всего лишь 39.

This is so weird: The American flag on @FLOTUS Melania Trump's birthday card only has 39 stars.

H/t: @eventsforgood pic.twitter.com/IYd2hdOXGJ — Christina Wilkie (@christinawilkie) 27 апреля 2017 г.

В истории США 39 штатов было 2 ноября 1889 года, когда к стране присоединилась Северная Дакота. Подписчики Трампа вспомнили, что этот флаг уже мелькал в аккаунте президента и раньше.

Тем временем в Сети появился отрывок из нового эпизода мультсериала "Симпсоны", посвященный 100 дням президентства Дональда Трампа.

Президент изображен сидящим в постели в окружении книг с такими "говорящими" названиями, как "Маленькая книга о больших бомбах" и "Убивая хорошее". Он рассуждает о своих "достижениях": увеличении числа подписчиков в Twitter-аккаунте и законе, разрешающем охотиться на медведей в спячке.