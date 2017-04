Трамп "вернул" Америку в позапрошлый век

Накануне Дональд Трамп поздравил свою жену Меланью с днем рождения. Свой пост в Twitter президент сопроводил фотографией, на которой они с супругой совершают шествие по улицам Вашингтона в день инаугурации.

В нижней части фотографии присутствует изображение американского флага, но почему-то на нем не 50 звезд по количеству штатов, а всего лишь 39.

This is so weird: The American flag on @FLOTUS Melania Trump's birthday card only has 39 stars.

H/t: @eventsforgood pic.twitter.com/IYd2hdOXGJ