Грузия бьется в истерике из-за поездки Лаврова

Суверенитет Грузии снова подвергается посягательствам. Именно так расценили в Тбилиси визит Сергея Лаврова в Сухум. Грузинский МИД заявил, что Москва игнорирует международные принципы.

С гневной речью выступил специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе. Он посчитал предстоящий визит главы российского МИДа в Сухум нарушением грузинского суверенитета.

Возмутился и замминистра иностранных дел страны. Давид Джалагания назвал поездку Сергея Лаврова игнорированием международных принципов и законов. "Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии", – заявил он журналистам.

По данным российского внешнеполитического ведомства, 18 апреля Лавров отправится в Абхазию. Глава МИДа побеседует с руководством страны о перспективах сотрудничества в сфере безопасности. Основной повод для такого обсуждения – стремление Грузии в НАТО.

Также Лавров примет участие в церемонии открытия комплекса зданий российского посольства в Сухуме. А 19 апреля чиновник проведет переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой МИДа Дауром Кове.

Публикация от Аҧсны Аҳәынҭқарра Instagram (@insta_abkhazia) Мар 29 2017 в 8:28 PDT

Грузинское внешнеполитическое ведомство призвало Россию "прекратить практику провокационных действий и уважать территориальную целостность суверенного государства", сообщает ТАСС. Как известно, Грузия не признает независимость Абхазии и считает ее частью своей территории.

Напомним, что в 2008 году, после нападения грузинской армии на Южную Осетию и Абхазию, бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев отдал приказ о проведении операции по принуждению к миру. Благодаря этому удалось избежать кровопролитного конфликта.

С 14 по 16 августа 2008 года президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования. Уже 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами.