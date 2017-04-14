Путин встретится с Меркель на курорте

Канцлер Германии и президент России встретятся 2 мая в Сочи. Ангела Меркель прилетит с целью обсудить отношения Москвы и Вашингтона, в которых возникла напряженность после американского удара по сирийской авиабазе.

Политики будут говорить и о других серьезных проблемах, касающихся России и Европы. Не исключено, что Владимир Путин и Ангела Меркель затронут украинскую тематику.

Информацию о том, что консультации пройдут в Сочи, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В середине марта во время общения с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером Владимир Путин сам анонсировал переговоры с канцлером ФРГ.

Меркель заявляла, что не планирует встречаться с Путиным до полного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и в Сирии, однако последние события внесли коррективы в планы политика. Вопреки своим обещаниям и прогнозам политологов она все-таки собирается в Россию.

По данным немецких СМИ, Меркель опасается неприятностей в связи с напряжением, возникшим между Москвой и Вашингтоном. Влиятельный журнал Der Spiegel пишет, что она намерена "предотвратить худшее".

Ведомство канцлера обосновало намеченное посещение Кремля подготовкой к саммиту G20, который состоится в Гамбурге в июле 2017 года. "Однако это только отговорка", – отмечает издание.

Удары "Томагавками" по сирийской авиабазе поставили американского президента Дональда Трампа в неловкое положение. Политический вакуум не развеял даже визит в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Эксперты не исключили, что у республиканца вообще нет политики в отношении России. Немецкие дипломаты посчитали сложившуюся ситуацию крайне опасной и отвели Меркель роль посредника между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, что в ночь на 7 апреля с американского эсминца, находящегося в Средиземном море, было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". Целью стал военный аэродром в сирийской провинции Хомс, с которого якобы была начата химическая атака 4 апреля.

Погибли не только военнослужащие, но и несколько мирных жителей в расположенных рядом с авиабазой населенных пунктах. Россия в ответ вышла из соглашения о координации действия с американскими военными в небе над Сирией.