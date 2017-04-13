Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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До Трампа долетели оскорбления из космоса

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/ Yin Bogu
Космическое агентство Autonomous Space Agency Network (ASAN) отправило оскорбительный твит президенту США Дональду Трампу. Сама организация назвала это "первым космическим протестом" против политики американского лидера.
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Сотрудники ASAN запустили метеозонд с прикрепленным сообщением, стилизованным под твит: "Только взгляни на это, ты, ***** сын". Столь необычный протест из ближнего космоса был снят на видеокамеру и опубликован накануне в честь Дня космонавтики (сами сотрудники ASAN при этом называют этот праздник Ночь Юрия – Yuri’s Night).

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Как пишет издание Gizmodo, в свое время эта фраза была произнесена астронавтом Эдгаром Митчеллом. Впрочем, он не адресовывал свои слова какому-то конкретному политику, а обращался ко всем мировым лидерам, обвинив их в принуждении других людей к какой-либо деятельности. "Однако отсюда, с Луны, кажется, что международная политика ничего не значит. Я мечтаю схватить за шиворот каждого политика, чтобы протащить его через четверть миллиона миль и сказать: "Только взгляни на это, ты, ***** сын!" – сказал он.

Ранее американский институт общественного мнения Gallup опубликовал результаты социологического опроса, в соответствии с которым Дональда Трампа поддерживают лишь 37% жителей США. В то же время антирейтинг главы Белого дома достиг 58%, что также является рекордом.

Gallup проводит свой опрос ежедневно с 22 января 2017 года, то есть спустя два дня после инаугурации Трампа. Социологи института каждодневно случайным образом выбирают 1500 совершеннолетних граждан США, а затем проводят опрос по телефону. Как сообщают представители организации, предел статистической погрешности при такой методике составляет не более трех процентных пунктов.

Автор: Иван Поляков13 апреля 2017, 14:29

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