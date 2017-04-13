До Трампа долетели оскорбления из космоса

Космическое агентство Autonomous Space Agency Network (ASAN) отправило оскорбительный твит президенту США Дональду Трампу. Сама организация назвала это "первым космическим протестом" против политики американского лидера.

Сотрудники ASAN запустили метеозонд с прикрепленным сообщением, стилизованным под твит: "Только взгляни на это, ты, ***** сын". Столь необычный протест из ближнего космоса был снят на видеокамеру и опубликован накануне в честь Дня космонавтики (сами сотрудники ASAN при этом называют этот праздник Ночь Юрия – Yuri’s Night).

Как пишет издание Gizmodo, в свое время эта фраза была произнесена астронавтом Эдгаром Митчеллом. Впрочем, он не адресовывал свои слова какому-то конкретному политику, а обращался ко всем мировым лидерам, обвинив их в принуждении других людей к какой-либо деятельности. "Однако отсюда, с Луны, кажется, что международная политика ничего не значит. Я мечтаю схватить за шиворот каждого политика, чтобы протащить его через четверть миллиона миль и сказать: "Только взгляни на это, ты, ***** сын!" – сказал он.

Ранее американский институт общественного мнения Gallup опубликовал результаты социологического опроса, в соответствии с которым Дональда Трампа поддерживают лишь 37% жителей США. В то же время антирейтинг главы Белого дома достиг 58%, что также является рекордом.

Gallup проводит свой опрос ежедневно с 22 января 2017 года, то есть спустя два дня после инаугурации Трампа. Социологи института каждодневно случайным образом выбирают 1500 совершеннолетних граждан США, а затем проводят опрос по телефону. Как сообщают представители организации, предел статистической погрешности при такой методике составляет не более трех процентных пунктов.

