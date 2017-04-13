Киев позлорадствовал над визитом Тиллерсона в Россию

В Киеве не упустили возможность позлорадствовать над визитом Рекса Тиллерсона в Москву. Там надеются, что президенты США и Украины встретятся после окончательного согласования совместных действий по давлению на Россию. Такое заявление сделал министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, комментируя визит госсекретаря в нашу страну.

Дипломат увидел и другой – скрытый – смысл визита Тиллерсона в Россию – Климкину показалось, что первая поездка американского госсекретаря стала важным этапом в организации встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа.

"Я надеюсь, что мне удастся в ближайшее время еще раз посетить Вашингтон. То есть, идет очень плотный диалог", – сказал министр. Он также не преминул в очередной раз "уколоть" Россию: по словам Климкина, визит госсекретаря США продемонстрировал, что с Россией нельзя сотрудничать, основываясь на принципах доверия.

Еще Климкину показалось, что после заявлений Тиллерсона, сделанных им во время визита в Россию и до него, на встрече глав МИД G7, США "готовы сделать для Украины больше".

Все эти заявления главы украинской дипломатии расходятся с комментариями самого Тиллерсона, которые он сделал по итогам визита в Москву. В частности, госсекретарь США заявил о необходимости остановить деградацию отношений двух мировых держав. Глава американской дипломатии положительно оценил прошедшие в России консультации и назвал их продуктивными. По его словам, отношения США и России находятся на низшей точке и две крупные ядерные державы не могут оставаться "в таком состоянии дел".

Тиллерсон обсуждал на встречах со своим коллегой Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным проблемы сирийского урегулирования и украинский кризис. Но вторую тему политики затронули, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лишь "пунктирно". "Детального обсуждения Украины не было", – подчеркнул представитель Кремля.

Поездка Тиллерсона в Москву должна стать неким подготовительным этапом к встрече лидеров России и США. Возможно, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры во время саммита G20, он пройдет в июле этого года в немецком Гамбурге.