Украину превратят в Запорожскую Сечь

Украина без президента превратится не в подобие Германии, а в Запорожскую Сечь, уверены аналитики. Единственный выход для страны – федеративное устройство, чего в Киеве никак не желают признавать.

На Украине, как и в Польше, отсутствие лидера в государстве заканчивается плачевно. Обе страны в свое время узнали вкус "вольницы" – и это привело к потере государственности, напоминает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Идея об упразднении поста главы государства на территории нынешней Украины уже реализовывалась – это называлось Запорожская Сечь. Реализовывалась она и у поляков, и дело кончилось тем, что Польша на долгое время перестала существовать как самостоятельное государство", – сказал политолог.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович 12 апреля заявил, что на Украине необходимо провести референдум и упразднить должность президента. "Украине идеально подходит парламентская форма власти. Вот Германия фактически не имеет президента, он – номинальная фигура, страна имеет земельное устройство – и ничего, прекрасно живет", – сказал Рабинович.

Нардеп отметил, что Украина наступает на одни и те же грабли в вопросе выбора главы государства. "Приходит президент, становится у власти, вроде нормальный, а потом окружение внушает ему годами, что он – гениальный и безошибочный, – и все. В парламенте все же более живая ситуация, больше движения: тут создаются коалиции, легче найти противовесы, большинство может быстро превратиться в меньшинство и наоборот", – считает депутат.

Идею об упразднении должности президента поддерживает также лидер партии "Батькивщина". Юлия Тимошенко недавно заявила, что положительно относится к ликвидации президентского поста.

Однако эксперты указывают на существенные различия между Украиной и Германией, которую в Раде считают идеалом. "Да, в Германии пост президента – чисто номинальный, и это не мешает стране жить нормально. Но есть и принципиальное отличие от Украины: Германия – это федеративная республика. А Киев как раз категорически не желает создавать федерацию – хотя это предусмотрено минскими соглашениями", – подчеркнул Владимир Жарихин.