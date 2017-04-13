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Политика

Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pavlo Pakhomenko
Автора компромата на президента Украины, беглого депутата Верховной рады Александра Онищенко защитил Европейский союз. Главному предателю Петра Порошенко предоставили политическое убежище.
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Александр Онищенко рассказал о предоставлении защиты от одной из стран Евросоюза, не уточнив, какое государство дало ему политическое убежище. Судя по всему, беглый депутат скрывает эту информацию из соображений безопасности.

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"Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС", – цитирует автора компромата на Петра Порошенко РИА ФАН

Онищенко был вынужден покинуть Украину, лишившись депутатской неприкосновенности. Его обвинили в хищении государственного имущества в особо крупном размере. Правоохранительные органы пришли к выводу, что парламентарий нанес стране ущерб на 120,5 миллиона долларов.

Александр Онищенко. Фото: facebook.com/aleksandr.onyshenko

За границей беглый депутат опубликовал компромат на президента Украины Петра Порошенко, назвав его самым коррумпированным политиком. Документы, указывающие на преступления главы государства, он передал властям США.

По словам наблюдателей, полученные сведения вряд ли расширят знания Вашингтона об украинском лидере и его окружении, зато в любой момент могут стать предметом разбирательств, в том числе судебных. Как писали Dni.Ru, не исключено, что судить Порошенко захотят его же покровители. 

Автор: Евгений Мышко13 апреля 2017, 08:29

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