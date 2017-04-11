Сын Трампа раскрыл роль сестры в ударе по Сирии

Сын президента США Дональда Трампа рассказал о роли своей сестры Иванки в истории с бомбовым ударом по Сирии. Эрик признал, что ее реакция на сообщения о химической атаке повлияла на решение американского лидера.

По словам Эрика Трампа, его сестра была "убита горем и возмущена жестокостью" химической атаки в сирийской провинции Идлиб. "Иванка – мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно!" В такие моменты мой отец будет действовать", – заявил он в интервью британской газете The Telegraph.

Сын главы Белого дома отметил, что на американского лидера произвели сильное впечатление кадры последствий атаки. При этом он подчеркнул, что отец принял решение, предварительно все обдумав. "Он практичный человек, не импульсивный", – пояснил Эрик Трамп и добавил, что "безумно рад" нанесению ракетного удара.

О влиянии Иванки Трамп на процесс принятия подобного решения писала влиятельная британская газета The Independent. Со ссылкой на свои источники издание сообщило, что в разговоре с отцом Иванка убедила его атаковать вооруженные силы сирийского президента Башара Асада.

Дочь американского президента как-то призналась, что иногда критикует его инициативы. По информации издания The Cut, в некоторых случаях она публично протестует против решений главы Белого дома, а порой может повлиять на него "тихо, откровенно и напрямую".

Напомним, что обстановка в Сирии обострилась 7 апреля, когда Пентагон нанес удар по аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы оттуда войска Башара Асада провели химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 пострадали.

