Сын Трампа раскрыл роль сестры в ударе по Сирии

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Среда 12 апреля
Лента новостей
22:07
Минобороны оставило шлейф долгов энергетикам Петербурга
21:56
Коммунисты в Мосгордуме поддержали программу по расселению хрущевок
21:55
Отец пациентки избил врача
21:11
В семье известного комика страшное горе
21:06
Почему президентские гранты не доходят до талантливой молодежи
20:33
Яна Поплавская создает проблемы сыновьям
20:33
Общественная палата формирует новый состав
20:27
Россияне ринулись скупать евро
20:08
В Москве стартовал конкурс "Делай, как я!"
19:54
Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав российских регионов
19:54
Загадочный атмосферный феномен насторожил NASA
19:46
После разрыва с мужем Дайнеко отыгралась на свекрови
19:41
На западе Москвы столкнулись пять автомобилей
19:08
Как "Платон" помогает строить дороги в регионах
18:45
Российские ученые изобрели аппарат для лечения депрессии
18:28
Что стало со звездой "Кухни" после скандала с избиением
18:22
Депутаты помогут дальнобойщикам
18:21
Из московского банка похитили миллиард
18:15
Сына Галкина остановили из-за лихачества на внедорожнике
17:58
На северо-западе Москвы мужчина зарезал родителей
17:49
Цена здоровья: как не попасться на удочку фармацевтов
17:46
На Москву надвигается сильная гроза
17:36
Тарковский изменил жизнь Бондарчук
17:13
МРИФ+КИБ 2017: почему нельзя пропустить ни один день
17:06
Япония перепугалась из-за российских самолетов
16:55
Усманов подаст на Навального в российский суд
16:54
В пасхальную ночь метро Москвы продлит работу
16:30
Успешно перенести инфаркт помогает зарядка
16:28
Дочь cчитает Юлию Волкову "злой мамой"
16:23
Как паре подготовиться к рождению ребенка
16:12
Беременная жена выгнала Джорджа Клуни
16:02
Житель Подмосковья истязал малолетних детей любовницы
15:59
Лавров предложил Тиллерсону необычный завтрак
15:48
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)
15:34
Раскрыт секрет развязывающихся шнурков
15:21
Пропавший Рома Желудь изменил внешность
15:18
Следственный комитет ищет Ходорковского
15:15
В Москве пьяный охранник украл из сейфа магазина 700 тысяч
15:10
"Темное прошлое" Меланьи Трамп оценили в $3 миллиона
15:07
Власти Москвы опросят жильцов по вопросу будущей реновации хрущевок
15:03
Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
14:47
Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка
14:44
Жуков опустил Костюшкина головой в писсуар
14:37
Украина стала главным поставщиком спайсов в Россию
14:36
Следователи ищут Ходорковского для экстрадиции
14:20
У Никиты Белых обнаружено заболевание мозга
14:18
Почему Путин так активно поддерживает Асада
14:13
Общедомовые нужды станут оплачивать по счетчикам
14:05
Как выживает 67-летняя звезда фильма "Ширли-мырли"
14:01
10 лучших фильмов о космических подвигах
13:57
За что любят космонавтов
13:56
Зара прячет живот под свободной одеждой
13:54
Москву накрыл снежный апокалипсис
13:47
"ЕР" проследит за исполнением Лесного кодекса
13:45
Бывший муж Пугачевой рассказал о безобразии Шиловской
13:44
Установлена причина смерти новой жертвы теракта в метро
13:39
Авиакомпания S7 накормит пассажиров космическим питанием
13:37
Самая тяжелая женщина в мире за месяц скинула 242 кг
13:31
Ревнивец замуровал семью в квартире
13:25
Володин призвал продолжать поиски решений по Сирии
13:11
Житель Новгорода сгорел в машине на первом свидании
13:04
У iPhone 7 обнаружили неприятный сюрприз
12:54
Путин заявил о деградации отношений с США при Трампе
12:45
В Москве на прием к врачу принесли труп
12:41
Собчак и Бузову предложили посадить
12:40
Лавров ужаснулся невоспитанности свиты Тиллерсона
12:36
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
12:27
Водопад с потолка в метро Москвы попал на видео
12:10
Полицейский закрыл собой упавшего на рельсы пассажира
12:04
Свекор Водяновой устроил шоу в Лувре
12:00
Жириновский жестко высказался о дочери Трампа
11:59
Подробности расследования крушения Ту-154 в Сочи
11:51
Похудевший Николай Басков кричит от боли
11:48
Анастасия Макеева сменила профессию
11:44
В подвале на юге Москвы нашли тело мужчины
11:35
Лавров проводит закрытые переговоры с Тиллерсоном
11:28
Диснейленд: путешествие в волшебную страну
11:27
Число жертв теракта в Петербурге выросло до 15
11:27
Как пользоваться промокодами
11:23
"ЕР" против поспешного принятия поправок в закон о полиции
11:22
Смертник Джалилов напился перед терактом
11:13
Откровения космонавта Александра Лазуткина
11:10
Толкалина высказалась о романе с Гребенщиковым
11:03
Телеведущую уволили за секс-услуги
10:51
Самолет с пассажирами пропал с радаров над Индонезией
10:48
На северо-западе Турции прогремел взрыв
10:42
Пасхальные каникулы в Sun Siyam Resorts
10:39
Умственно отсталый извращенец напал на школьниц в лифте
10:38
Связь Бузовой и Трампа шокировала сенатора
10:35
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
10:34
Путин посмотрел "Время первых" с Терешковой
10:31
Улюкаеву продлили домашний арест
10:24
В Москве объявлен карантин по бешенству
10:20
Агент Кремля действовал в Белом доме восемь лет
10:09
Лидер A’STUDIO помогает молодым пробиться на сцену
10:08
Космические достижения современной России
10:07
Как привлечь любовь и деньги в Чистый четверг
10:03
Известный музыкант умер в США
09:57
Ненакрашеной Ирине Слуцкой задали нескромный вопрос
09:50
Грубый Трамп напал на Россию за поддержку "животного" Асада
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Политика

Сын Трампа раскрыл роль сестры в ударе по Сирии

Иванка Трамп. Фото: Mark Makela/Getty Images
Сын президента США Дональда Трампа рассказал о роли своей сестры Иванки в истории с бомбовым ударом по Сирии. Эрик признал, что ее реакция на сообщения о химической атаке повлияла на решение американского лидера.

Продолжение: Путин о действиях Трампа: Скучно, девочки
прочитано 1555 раз

По словам Эрика Трампа, его сестра была "убита горем и возмущена жестокостью" химической атаки в сирийской провинции Идлиб. "Иванка – мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно!" В такие моменты мой отец будет действовать", – заявил он в интервью британской газете The Telegraph.

ПО ТЕМЕ

Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию

Агрессор Трамп обманул весь мир

Лавров о тяжелых последствиях атаки США на Сирию

 Трамп начал бомбить Сирию

Сюжеты Трамп начал бомбить Сирию

Сын главы Белого дома отметил, что на американского лидера произвели сильное впечатление кадры последствий атаки. При этом он подчеркнул, что отец принял решение, предварительно все обдумав. "Он практичный человек, не импульсивный", – пояснил Эрик Трамп и добавил, что "безумно рад" нанесению ракетного удара.

О влиянии Иванки Трамп на процесс принятия подобного решения писала влиятельная британская газета The Independent. Со ссылкой на свои источники издание сообщило, что в разговоре с отцом Иванка убедила его атаковать вооруженные силы сирийского президента Башара Асада.

Дочь американского президента как-то призналась, что иногда критикует его инициативы. По информации издания The Cut, в некоторых случаях она публично протестует против решений главы Белого дома, а порой может повлиять на него "тихо, откровенно и напрямую". 

Напомним, что обстановка в Сирии обострилась 7 апреля, когда Пентагон нанес удар по аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы оттуда войска Башара Асада провели химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 пострадали.

Автор: Иван Поляков11 апреля 2017, 12:09

Политика

Почему Путин так активно поддерживает Асада
Лавров ужаснулся невоспитанности свиты Тиллерсона
Агент Кремля действовал в Белом доме восемь лет
США приготовились развязать войну у границ России

Шоу-бизнес

Актер Степанов получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа
Яна Поплавская создает проблемы сыновьям
После разрыва с мужем Дайнеко отыгралась на свекрови
В семье известного комика страшное горе

Проишествия

Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка
Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
Олень набросился на автомобилиста (видео)
Американка изнасиловала и ограбила таксиста

Lifestyle

Тарковский изменил жизнь Бондарчук
Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
10 лучших фильмов о космических подвигах
Путин посмотрел "Время первых" с Терешковой
Шоу-бизнес

Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома

Родственники покойной певицы так и не встретились с малышом
Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала мужа негодяем

Супруг популярной ведущей откровенно рассказал о личной жизни
Шоу-бизнес

После разрыва с мужем Дайнеко отыгралась на свекрови

После расставания с мужем певица не щадит его близких
Шоу-бизнес

В семье известного комика страшное горе

У звезды Голливуда от лейкемии скончался 57-летний брат

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Зара прячет живот под свободной одеждой
Анастасия Макеева сменила профессию
Барановская обнималась на премьере с мужчиной
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru