Путин ответил на недружелюбные действия Минска

Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения на проблемы во взаимоотношениях с Белоруссией. По словам главы российского государства, возникающие между двумя соседними странами споры вполне естественны в процессе взаимодействия.

Как заявил Путин, трения между Россией и Белоруссией обусловлены тем, что обе стороны отстаивают свои интересы. При этом он подчеркнул: Москва, несмотря ни на что, продолжает оказывать существенную экономическую помощь Минску. "Одних кредитов, выданных на Белоруссию, – свыше шести миллиардов долларов", – отметил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Кроме того, Путин заявил, что белорусская сторона продолжает получать российскую нефть без пошлин, несмотря на накопленный долг за российские энергоносители. "Мы об этом не жалеем, потому что, что называется, "в долгую" российская экономика получает и получит выгоды от совместной работы", – сказал он. Москва, отметил президент, в своих отношениях с Минском надеется на положительный результат.





При этом президент заявил, что у России и Белоруссии есть все возможности для усиления процессов двусторонней интеграции. "У нас есть общая инфраструктура транспортная, сеть дорожная, железная дорога, энергетическая инфраструктура, у нас очень высокая степень кооперации, доставшаяся нам еще с советских времен", – констатировал он. По словам Путина, не дорожить этим и не пользоваться предоставленными возможностями было бы глупо. "Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций", – резюмировал президент России.

Напомним, отношения между Москвой и Минском начали резко ухудшаться в конце 2016 года из-за спора о стоимости газа. Министр энергетики России Александр Новак 1 октября сообщил, что Белоруссия накопила долг в размере 270-300 миллионов долларов. В Минске ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф. Позже глава государства Александр Лукашенко заявил, что соседям "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.





Кроме того, 1 февраля Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Как отметили эксперты, Москва принимает меры для защиты своих рубежей в связи с отменой Минском виз для граждан 80 стран, среди которых – государства Евросоюза, а также США, Бразилия и ряд других.



Позже информационное агентство Regnum со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Белоруссии готовят выход страны из Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Союзного государства.

