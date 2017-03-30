Захарова об угрозах российским дипломатам в США
Речь идет об очередной вспышке истерики вокруг абсолютно рутинных обычных дипломатических контактов руководства и сотрудников посольства России в Вашингтоне, отметила Захарова.
По ее словам, американские журналисты вновь обсуждают тему якобы российского вмешательства в президентские выборы в США. "Я могу квалифицировать такое поведение ряда американских журналистов и СМИ просто как угрозы в адрес наших дипломатов", – сказала Захарова.
Дипломат снова напомнила, что никто из сотрудников дипломатических представительств России в США или других российских представителей никакого отношения к прошедшей американской избирательной кампании не имел.
Мария Захарова также прокомментировала слова постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что Америка является совестью мира. "Думаю, проанализировав итоги американской внешней политики последнего десятилетия, можно предположить, что Вашингтону больше подходит роль другого мирового органа", – написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она отметила, что ООН – это не инструмент по продвижению американских или каких-либо других ценностей, а шанс, который дан человечеству для предотвращения новых мировых войн.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты являются для всего мира совестью и не откажутся от этой роли.
«Запад-2017» используют для запугивания Россией��https://t.co/rrjSId8bbv #Запад2017 #Россия #Беларусь #Литва #учения #русофобия #Грибаускайте pic.twitter.com/J3EGvQyUVw— Новости Прибалтики (@RuBalticRu) 29 марта 2017 г.
Не обошла вниманием официальный представитель МИДа и недавнее заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о российской угрозе. "У меня нет сомнений что это (слова президента Литвы) часть информационной кампании. Российская сторона подчеркнула, что мы не видим препятствий для того, чтобы отношения с Прибалтикой были доброжелательными и конструктивными", – сказала Мария Захарова и успокоила Грибаускайте, заверив ее в том, что Россия всеми силами борется против каких-либо проявлений агрессии и никого завоевывать не собирается.
Супруга прославленного фигуриста не смогла сдержать эмоций
Популярный актер обращался за помощью к ясновидящему
Звезды встретились на записи телепрограммы
Ущерб по делу был полностью возмещен