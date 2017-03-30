Захарова об угрозах российским дипломатам в США

В Москве заметили новые попытки разыграть "российскую карту" во внутриполитических дебатах в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об угрозах американских журналистов в адрес российских дипломатов.

Речь идет об очередной вспышке истерики вокруг абсолютно рутинных обычных дипломатических контактов руководства и сотрудников посольства России в Вашингтоне, отметила Захарова.

По ее словам, американские журналисты вновь обсуждают тему якобы российского вмешательства в президентские выборы в США. "Я могу квалифицировать такое поведение ряда американских журналистов и СМИ просто как угрозы в адрес наших дипломатов", – сказала Захарова.

Дипломат снова напомнила, что никто из сотрудников дипломатических представительств России в США или других российских представителей никакого отношения к прошедшей американской избирательной кампании не имел.

Мария Захарова также прокомментировала слова постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что Америка является совестью мира. "Думаю, проанализировав итоги американской внешней политики последнего десятилетия, можно предположить, что Вашингтону больше подходит роль другого мирового органа", – написала Захарова на своей странице в Facebook.





Она отметила, что ООН – это не инструмент по продвижению американских или каких-либо других ценностей, а шанс, который дан человечеству для предотвращения новых мировых войн.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты являются для всего мира совестью и не откажутся от этой роли.

Не обошла вниманием официальный представитель МИДа и недавнее заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о российской угрозе. "У меня нет сомнений что это (слова президента Литвы) часть информационной кампании. Российская сторона подчеркнула, что мы не видим препятствий для того, чтобы отношения с Прибалтикой были доброжелательными и конструктивными", – сказала Мария Захарова и успокоила Грибаускайте, заверив ее в том, что Россия всеми силами борется против каких-либо проявлений агрессии и никого завоевывать не собирается.