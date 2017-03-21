Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Обнаглевший Порошенко пошел в атаку на Трампа

Петр Порошенко. Фото: Carsten Koall/Getty Images
Президент Украины Петр Порошенко, по всей видимости, не надеется на хорошие отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Доказательством этому может служить обнародование депутатом Верховной рады от Блока Петра Порошенко (БПП) Сергеем Лещенко компромата на Пола Манафорта – главу избирательного штаба нынешнего американского лидера.
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Обнародованные Лещенко данные содержат якобы доказательства того, что Манафорт получил 700 тысяч долларов за оказание услуг бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. "Манафорт получил эти деньги со счета офшорной компании, зарегистрированной на Белизе. Сам счет этой компании был открыт в Кыргызстане, в городе Бишкек, в банке, который называется Asia Universal Bank", – заявил депутат от БПП.

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По его словам, для перечисления средств был подписан "фейковый" контракт, который "имел целью отмывание денег для фальсификации финансовых платежей". "По этому контракту Пол Манафор якобы осуществил поставки 501 компьютера для белизского офшора и за это получил 700 тысяч долларов", – сказал Лещенко, отметив при этом, что таким образом Манафорт и Янукович постарались замаскировать оказание политтехнологических услуг экс-лидеру Украины.    

Стоит отметить, что ранее Киев уже публиковал компромат на руководителя избирательного штаба Трампа, причем сделано это было в разгар предвыборной гонки в США летом прошлого года. Тогда украинские СМИ растиражировали информацию о якобы причастности Манафорта к коррупционным схемам с участием представителей Партии регионов, в результате которых он получил более 12 миллионов долларов.


Как отмечают политологи, причиной этой публикации стало то, что команда Порошенко изначально сделала ставку на победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. При этом эксперты уверены, что отношения между Трампом и украинским лидером постепенно будут ухудшаться, поскольку глава Белого дома не забыл, на чьей стороне был официальный Киев во время американского избирательного цикла.

Автор: Иван Поляков21 марта 2017, 13:40

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