Киев признал Милонова угрозой

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность.

"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в уголовных производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанному вами гражданину (Виталию Милонову. – Прим. ред.) не осуществлялось, уголовное производство в отношении него не начинались и не расследовались. Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами Службы безопасности Украины", – цитирует информацию ведомства издание "Обозреватель".

Вместе с тем украинское издание приводит ряд высказываний российского депутата, которые якобы доказывают, что он является потенциальной угрозой для Киева. Опрошенные журналистами эксперты также заявили, что Милонову может грозить привлечение к уголовной ответственности за "действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Украины.

В качестве доказательств "угрожающего" поведения российского депутата издание приводит несколько его высказываний в СМИ. В частности, в одном из своих выступлений Милонов обещает приехать в Киев и защитить представительницу России на "Евровидении-2017" Юлию Самойлову от "разгневанных бандеровцев".

Депутата же решение Киева обрадовало. "Честно говоря, я не придаю значения этому решению. Отношусь к этому как к похвале. Хуже, если бы мне медаль вручили на территории Украины, вот это был бы действительно несмываемый позор", – цитирует Милонова ТАСС.

Отметим, украинские власти регулярно пополняют свой черный список представителями российской политики, культуры и шоу-бизнеса. Так, недавно СБУ запретила въезд в страну участнице музыкального конкурса "Евровидение" певице Юлии Самойловой.