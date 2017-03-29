Киев признал Милонова угрозой
"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в уголовных производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанному вами гражданину (Виталию Милонову. – Прим. ред.) не осуществлялось, уголовное производство в отношении него не начинались и не расследовались. Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами Службы безопасности Украины", – цитирует информацию ведомства издание "Обозреватель".
Вместе с тем украинское издание приводит ряд высказываний российского депутата, которые якобы доказывают, что он является потенциальной угрозой для Киева. Опрошенные журналистами эксперты также заявили, что Милонову может грозить привлечение к уголовной ответственности за "действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Украины.
В качестве доказательств "угрожающего" поведения российского депутата издание приводит несколько его высказываний в СМИ. В частности, в одном из своих выступлений Милонов обещает приехать в Киев и защитить представительницу России на "Евровидении-2017" Юлию Самойлову от "разгневанных бандеровцев".
Депутата же решение Киева обрадовало. "Честно говоря, я не придаю значения этому решению. Отношусь к этому как к похвале. Хуже, если бы мне медаль вручили на территории Украины, вот это был бы действительно несмываемый позор", – цитирует Милонова ТАСС.
Отметим, украинские власти регулярно пополняют свой черный список представителями российской политики, культуры и шоу-бизнеса. Так, недавно СБУ запретила въезд в страну участнице музыкального конкурса "Евровидение" певице Юлии Самойловой.
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