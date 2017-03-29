Киев признал Милонова угрозой

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
партнеры
Пятница 31 марта
Лента новостей
11:05
Экс-работник о постановках на "Битве экстрасенсов"
11:02
Названа причина нападения на замдиректора "Укрспирта"
10:55
Европа сдалась "Северному потоку"
10:38
Где любят заниматься сексом женщины
10:32
Бродяге с собакой пожертвовали 700 тысяч рублей
10:23
Москву снова завалит снегом
10:20
Максакову назвали циничной пластмассовой куклой
09:55
Мухи отложили личинки на теле британки
09:41
Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля
09:38
В Москве опрокинулась фура с водкой
09:16
У основания Китайгородской стены нашли тайную комнату
09:07
Меланье Трамп посоветовали сбежать от мужа
09:07
Что россиянам нужно для счастья
08:42
Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег
08:33
Максакову предупредили об угрозе на Украине
08:02
На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим
22:18
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
22:01
Трем российским вузам запретили принимать студентов
21:57
"Ботоксная бандитка" сбежала из клиники
21:44
Неоправданный риск домашних родов
21:41
Плющенко объяснил провал Ковтуна на ЧМ-2017
21:26
У Багдасарян появилась "конкурентка" на Aston Martin (видео)
21:09
Епифанцев рассказал о связи с 14-летней девочкой
20:24
Милонов усыновил месячного мальчика
20:22
Епифанцев спрятался после скандала
19:58
Женщина узнала о смерти дочери из Facebook
19:41
Ковтун опять подвел Россию на чемпионате мира
19:05
Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
18:48
"Лужники" станут одним из лучших стадионов мира
18:44
Когда закроют "Битву экстрасенсов"
18:18
18-летняя модель на коленях просила мужа-миллионера о прощении
18:17
Правда и мифы о продуктах
18:09
На юго-западе Москвы из горящего дома эвакуировали 9 человек
17:52
Крылатые фразы из фильма "Белое солнце пустыни"
17:47
Миронов и Машков перешли дорогу Бабенко
17:35
Актер Носик ушел к подруге жены
17:34
По ДНК можно определить способности к чтению
17:28
Страшный трейлер "Оно" Стивена Кинга (видео)
17:19
Как стать известным артистом
17:06
На выходных в Москве потеплеет до плюс 12
17:02
На Максакову вешают долги убитого Вороненкова
17:02
Порноактеры назвали самые удобные машины для секса
16:51
Башаров и Кадони напали на Пореченкова
16:51
На западе Москвы таксист сбил пешехода и скрылся
16:49
Джоли покупает особняк за $25 миллионов
16:36
Дмитрия Маликова изуродовали до неузнаваемости
16:35
Джоли рушит семью звезды "50 оттенков серого"
16:26
Российские ученые создали прибор для лечения рака
16:11
Пилот Boeing умер во время полета
16:07
Почему Россия сходит с ума от "Грибов"
16:02
Какие лекарства взять с собой в отпуск
15:50
Туристов ждут опасности 1 апреля
15:48
Гордон вывела на чистую воду олигарха-дебошира
15:35
Заворотнюк подмочила репутацию
15:32
Пореченков рассказал о вранье на "Битве экстрасенсов"
15:27
Вооруженные шилом грабители подожгли москвича
15:08
Как перфекционизм отравляет жизнь
15:00
ПФР создал мобильное приложение для стариков
15:00
Изменивший внешность Нагиев произвел фурор
14:59
Школьники заступились за "развратную" учительницу
14:47
ЕС обвинил Россию в крахе европейской демократии
14:44
Лукашенко срочно едет мириться к "брату" Путину
14:43
В Нижнем Тагиле таксист случайно похитил ребенка
14:37
Кличко превратил Киев в посмешище перед "Евровидением"
14:30
Малышева сообщила о связи с Леоновым
14:17
Захарова сразила наповал глубоким декольте
14:16
Проспавший министр получил нагоняй от Медведева
14:02
Бузова раскорячилась перед Плющенко
13:59
Секс-символ "Дома-2" бросает любовницу
13:54
США подготовились к похоронам Клинтон
13:54
Космонавт Алексей Леонов: У меня теперь две жены
13:46
Трамп унизил ждущего встречи Порошенко
13:40
Овечкин подшутил над журналистами (видео)
13:33
Как "Дом-2" помогает спасти семью от распада
13:28
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
13:26
Захарова об угрозах российским дипломатам в США
13:20
Раздетый мужчина сплясал на полицейской машине в Москве
13:06
Виновники скандала на "Оскаре" избежали наказания
13:04
Литвинова готова на радикальный шаг из-за пластики
12:45
Испанский посол оправдался за грубость в адрес Путина
12:43
НАТО набирает для учений "русских" статистов
12:31
Зрители сбежали с концерта Гулькиной
12:27
Оператор оставил беспомощную мышку в ледяном плену (видео)
12:24
Яна Чурикова назвала Алексея Воробьева идеальным
12:13
Савченко в мини и на шпильках восхитила женственностью
12:05
Юлия Самойлова получила предупреждение
12:02
Леонид Якубович попал в хоспис
11:52
Умер лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов
11:45
В Москве при взрыве погибли три человека
11:44
Юлия Снигирь заработала психологическую травму в США
11:44
Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей
11:39
В Воркуте полицейские хитростью выгнали песца из города
11:34
Модель от радости показала грудь в прямом эфире
11:33
Певица скончалась перед участием в шоу "Голос"
11:22
Бондарчук пожаловался чиновникам на пиратов
11:18
Список пострадавших в ДТП с пожарной машиной у Домодедово
11:07
В Приморье рабочие сбросили глыбу льда на голову школьнику
10:57
Почему Киев так жесток с Самойловой
10:52
Рэпер Тимати уходит в футбол
10:47
Польша и США вбивают клин между Россией и Германией
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова предъявила России требования
Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа
На Максакову вешают долги убитого Вороненкова
Украину лишат "Евровидения" из-за Самойловой
Обнажившая свои прелести Высоцкая произвела фурор на премии
Подольская получила по зубам от Преснякова на вечеринке
Политика

Киев признал Милонова угрозой

Виталий Милонов. Фото: Антон Ваганов/ТАСС
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность.
прочитано 1460 раз

"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в уголовных производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанному вами гражданину (Виталию Милонову. – Прим. ред.) не осуществлялось, уголовное производство в отношении него не начинались и не расследовались. Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами Службы безопасности Украины", – цитирует информацию ведомства издание "Обозреватель". 

ПО ТЕМЕ

Милонов отреагировал на трусы Джонсона

Милонов решил запретить эротику в семье

Милонов оценил тело 18-летней Кафельниковой

 Виталий Валентинович Милонов

Виталий Валентинович Милонов депутат Госдумы

Вместе с тем украинское издание приводит ряд высказываний российского депутата, которые якобы доказывают, что он является потенциальной угрозой для Киева. Опрошенные журналистами эксперты также заявили, что Милонову может грозить привлечение к уголовной ответственности за "действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Украины.

В качестве доказательств "угрожающего" поведения российского депутата издание приводит несколько его высказываний в СМИ. В частности, в одном из своих выступлений Милонов обещает приехать в Киев и защитить представительницу России на "Евровидении-2017" Юлию Самойлову от "разгневанных бандеровцев". 

Депутата же решение Киева обрадовало. "Честно говоря, я не придаю значения этому решению. Отношусь к этому как к похвале. Хуже, если бы мне медаль вручили на территории Украины, вот это был бы действительно несмываемый позор", – цитирует Милонова ТАСС

Отметим, украинские власти регулярно пополняют свой черный список представителями российской политики, культуры и шоу-бизнеса. Так, недавно СБУ запретила въезд в страну участнице музыкального конкурса "Евровидение" певице Юлии Самойловой.  

Автор: Светлана Сидорчук29 марта 2017, 12:02

Политика

Сконфуженный Саакашвили похвастался "движухой, как у Порошенко"
Заявление Путина привело в восторг американцев
У Трампа обнаружили тяжелое заболевание
ЕС обвинил Россию в крахе европейской демократии

Шоу-бизнес

Экс-работник о постановках на "Битве экстрасенсов"
Максакову назвали циничной пластмассовой куклой
Садальский о кредитах Заворотнюк: Какое позорище
Илья Резник: Мне плюнули в лицо перед днем рождения

Проишествия

Москвич задушил дедушку-ветерана ВОВ из-за квартиры
Собака загрызла хозяина во время съемок фильма
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе (видео)
Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель

Lifestyle

Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля
Крылатые фразы из фильма "Белое солнце пустыни"
Страшный трейлер "Оно" Стивена Кинга (видео)
Джоли рушит семью звезды "50 оттенков серого"
Здоровье

Неоправданный риск домашних родов

Об успешных домашних родах рассказывают чаще те, кому повезло
Шоу-бизнес

Климова и Месхи показали смешные фото дочки

Актеры стали гостями шоу "Вечерний Ургант"
Шоу-бизнес

Подольская получила по зубам от Преснякова на вечеринке

Семейный конфуз обнародовала фигуристка Татьяна Навка
Шоу-бизнес

Бузова раскорячилась перед Плющенко

Ведущая скандально известного телешоу "Дом-2" не удержалась на ногах

Гороскоп

Кто стоит за Чубайсом
Правильное питание по знакам Зодиака
Светличной угрожает серьезный недуг
Лиза Боярская уйдет в политику

Фоторепортажи

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном
Путин в красной шапке взялся за ледоруб
Юрий Грымов заставил актеров обнажиться
Главной красавицей России стала маленькая девочка

Спорт

Плющенко объяснил провал Ковтуна на ЧМ-2017
Овечкин подшутил над журналистами (видео)
Рэпер Тимати уходит в футбол
Тарасова совершила подвиг после несчастного случая

Регионы

Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
Оператор оставил беспомощную мышку в ледяном плену (видео)
В Ельцин Центре мальчика заставили помыть рот мылом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru