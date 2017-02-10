Милонов решил запретить эротику в семье

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрыть эротические СМИ в России. Как считает парламентарий, столь радикальная мера поможет укрепить институт семьи и повысить рождаемость.

Милонов уверен, что средства массовой информации эротической направленности являются причиной ссор и разводов в семьях. "Если мы рассматриваем СМИ как вид полезной деятельности для общества, то какую пользу приносят так называемые эротические СМИ?" – задался депутат вопросом на пленарном заседании нижней палаты парламента в процессе обсуждения правительственного законопроекта, уточняющего процедуру регистрации средств массовой информации.

По словам Милонова, сейчас можно спасти "сотни тысяч российских семей" от ссор и конфликтов, если публично заявить, что общество не поддерживает всякого рода эротику в СМИ. "У нас чем больше эротики в обществе, чем больше легализации этого блуда, тем меньше рождается детей", – высказал свое мнение депутат Госдумы.

Ранее Милонов выступил с нападками в адрес скандально известного телешоу "Дом-2". Депутат заявил, что его участники "живут как кролики", и призвал ликвидировать телепередачи такого формата. "У нас институт брака десакрализован абсолютно шоу типа "Дом-2", развратными передачами, там, где они как кролики живут. Вот мы должны сейчас ликвидировать эти шоу. Мы должны сказать, что семья – священный союз, данный самим Господом", – заявил он.

Госдума приняла в пятницу, 10 февраля, нормативно-правовой акт, предполагающий изменение порядка регистрации СМИ. В частности, документ увеличивает госпошлину для массмедиа эротического характера, в то же время уменьшая ее для образовательных средств массовой информации.

