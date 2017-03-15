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Экономика

Лукашенко нанес коварный удар по России

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Pool Vaticano
Белоруссия решила отказаться от "излишних объемов" нефти, поставляемой из России. Об этом сообщило белорусское издание Tut.by со ссылкой на источники в руководстве страны.
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"В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес белорусских компаний", – цитирует Tut.by одного из своих источников. В ведомстве объяснили это наличием достаточного количества перерабатываемой в Белоруссии нефти.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко нашел замену поставляемой из России нефти. Новым источником черного золота для Минска стал Иран. По некоторым сведениям, "Белоруснефть" еще в конце февраля закупила 50 тысяч тонн сырья у Национальной иранской нефтяной компании.

При этом эксперты отметили, что поиск новых источников черного золота – логический шаг белорусского руководства после того, как Лукашенко начал обвинять Москву в ведении "недружественной" энергетической политики по отношению к Минску. Однако в то же время аналитики уверены, что полностью заменить российскую нефть иранской или любой другой у Белоруссии не получится.


Так, по мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, которое он ранее высказал в комментарии изданию EADaily, в любом случае замещение российской нефти иранскими источниками совершенно нереализуемо. По его словам, те же 80 тысяч тонн – это ничтожно малое количество по сравнению с 24 миллионами, которые Белоруссия получала от России.

Тем не менее Лукашенко явно намерен и дальше пытаться осложнить отношения с Россией, в том числе ища новые источники получения черного золота. "Белоруснефть" – хорошая компания с передовыми технологиями. В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иран – договариваемся", – заявил в прошлом месяце глава белорусского государства.

Тогда же на своей пресс-конференции он добавил, что Белоруссия вполне может обойтись без российского черного золота. "Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость – это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", – гордо заявил Лукашенко.

Кризис во взаимоотношениях двух стран начался в конце прошлого года, когда Минск потребовал у Москвы снизить цены на газ. В ответ Россия заявила, что не собирается предоставлять скидку Белоруссии, поскольку та накопила значительный объем задолженностей за голубое топливо.

Автор: Иван Поляков15 марта 2017, 12:26

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