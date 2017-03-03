Трамп закрывает кормушку для вороватого Киева
По его мнению, как в Европе, так и в США прекрасно знают о колоссальной коррупции на Украине и понимают, что большая часть выделенных средств пойдет не по назначению, а в карманы руководителей страны. "Так что Украине сегодня рассчитывать на ту помощь, которая была при Бараке Обаме, просто уже нереально", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
Гончаров считает, что Киев не сможет дальше прикрываться войной в Донбассе, чтобы требовать увеличения финансирования своих нужд. "Ну, еще раз она пойдет в наступление, захватит еще какой-нибудь кусочек земли… Все прекрасно осознают, что если Украина не поймет, куда она залезла, вполне возможно в будущем признание ДНР и ЛНР. А это будет уже совсем другой переговорный процесс", – уверен аналитик.
По мнению руководителя "Альфы", Трамп не будет поставлять летальное оружие Киеву даже несмотря на настойчивую просьбу сенатора Джона Маккейна, считающегося лидером вашингтонских "ястребов". "На сегодняшний момент, я думаю, что Трамп будет резко менять отношение к Украине", – констатировал Гончаров.
Ранее в Вашингтоне предложили более чем вдвое сократить объем военной помощи Киеву. Как сообщается в документе, опубликованном на сайте комитета нижней палаты конгресса США по ассигнованиям, Украине предлагают выделить 150 миллионов долларов на помощь армии. И это притом что еще в декабре прошлого года Сенат одобрил выделение стране 350 миллионов долларов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что новый глава Белого дома готовит масштабную проверку использования выделенных режиму Порошенко средств за последние несколько лет. Как прокомментировали в американском издании RealClearDefense, ее результаты могут оказаться совсем не приятными для Киева и прежде всего для самого украинского лидера.
Аналитики газеты уверены, что все дело в тотальной коррупции, из-за чего, скорее всего, немалая часть выделенных Вашингтоном средств пошла совсем не по назначению. "В случае если ситуация на Украине не изменится, прагматичный Трамп и его советники могут признать Украину плохой целью для инвестиции и дистанцироваться от происходящих там процессов", – пишет RealClearDefense, добавляя, что президент США может потребовать от Порошенко возврата ранее выделенных Киеву финансовых средств.
Певица подтвердила звание самой эпатажной на эстраде
Продюсер возмущен новой выходкой актрисы
Телевизионщики тайком сняли конфликт президента со своим стратегом
Телезрители оценили четвертый эфир, посвященный 17-летней красотке