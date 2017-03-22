Как Россия ответит на подлую выходку Киева

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
партнеры
Пятница 24 марта
Лента новостей
17:26
Соратника Ляшко выгнали из Рады за ловлю покемонов (видео)
16:33
Бузова исполнила свою мечту спустя 10 лет
16:16
После удара США по Мосулу выжил лишь один ребенок
16:06
У Мартена Фуркада родился второй ребенок
15:56
Жутко голодный кот Боря восхитил россиян (видео)
15:49
Экс-жена миллиардера Саркисова рассталась с молодым актером
15:34
В Волгограде пристав-взяточник расплакался при задержании (видео)
15:30
В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят"
15:07
Мара Багдасарян попросит Путина вернуть ей права
15:00
Умер герой СССР Степан Микоян
14:55
Беглянке Максаковой предложили вернуться в Россию
14:53
"Убийца" Вороненкова оказался жив и здоров
14:51
Порошенко опустился до шантажа России
14:51
Звезды жалеют овдовевшую Максакову
14:40
На севере Москвы угнали Mercedes за 6,5 млн
14:27
Создана самая удобная бутылка для вина (видео)
14:26
Водонаева предложила "только сосать" после шести
14:17
Названа шокирующая причина рака
14:16
Президент вручил премии деятелям культуры и искусства
14:11
Правительство продлило действие льготного тарифа "Платона"
14:06
Три причины отвращения к супругу
14:05
Якутский семиклассник напал на учителя во время урока
14:04
Банк России понизил ключевую ставку
14:04
Столичные застройщики стали жуликами
13:47
Актер Миронов пришел к Путину в бейсболке
13:33
Неожиданное признание Кейт Миддлтон после скандала с мужем
13:33
Ученые нашли лекарство от старости
13:27
iPhone и iPad превратят в ноутбук
13:18
Общественная палата завершает перезагрузку
13:17
"Холостяк" Глинников в инвалидном кресле после операции
13:07
Генерал ВКС попал в страшное ДТП
12:52
Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен?
12:49
В Москве подросток сорвался с башенного крана во время селфи
12:40
В семье певицы Глюк`Ozы случилось горе
12:33
Витамин С может вылечить заражение крови
12:25
Заслуженный артист Жигалов госпитализирован в Москве
12:19
Самые популярные автомобили в России
12:07
В центре Москвы у 16-летней девушки украли 144 тысячи
12:06
Почему страшно становиться родителями
12:01
Москва открывает новый сезон в парках
11:58
Бывший муж нянчит оставленных детей Максаковой
11:52
В Twitter введут плату для пользователей
11:48
Худеющий к лету министр угодил в реанимацию с инсультом
11:43
Почему муж разрешил Доктору Лизе ездить на войну
11:32
В Москве из-за кражи банки кофе полиция устроила погоню (видео)
11:20
Участники "Дома-2" в шоке от новой ведущей Ольги Орловой
11:19
Пенсионерка ударила электрошокером не уступившую место школьницу
11:08
Власти предостерегают москвичей от участия в незаконных акциях
10:57
Почему женщины не получают оргазм
10:53
Главные события Москвы с 24 по 30 марта
10:49
Друг о разборках в семье Максаковой: Это было отвратительно
10:42
Львица в сафари-парке рассмешила туристов неуклюжестью (видео)
10:39
Барнаулец пожаловался в ЦИК на главу Бийского района
10:36
Из реки у Кремлевской набережной выловили труп мужчины
10:28
Опубликовано фото киллера Дениса Вороненкова
10:22
В Москве в ДТП с грузовиками пострадали два водителя
10:19
Модель сексуально унизили семь раз за 45 минут
10:16
Народ обрадовался отказу от "Евровидения"
10:07
Погоду в Москве испортят снег и холод
09:44
Таксистам с иностранными правами запретят работать в России
09:42
Ольга Бузова объявила об отъезде из России
09:33
"Дальнобойщика" Трампа подняли на смех в соцсетях
09:27
Дыра на Солнце вызвала необычную магнитную бурю
09:17
На северо‑востоке Москвы ребенка сняли с льдины в водоеме
09:17
"Особенная" дочь Ирины Хакамады вышла на подиум
08:54
Названо имя убийцы Вороненкова
08:52
Боевики совершили дерзкую атаку на часть Росгвардии
08:47
Перед убийством мужа Максакова тайно приезжала в Москву
08:38
Россиян вынуждают переплачивать за лекарства
08:32
Демарш Эрдогана обойдется России в $500 миллионов
08:15
Семья отказалась хоронить Вороненкова в России
08:02
В Москве при пожаре в многоэтажке спасли шесть человек
22:12
Что достанется Максаковой после убийства Вороненкова
22:00
Закулисье Недели моды в Москве
21:56
В Сети показали убийство Вороненкова (видео)
21:44
"Первый канал" вынес вердикт Самойловой
21:42
Путин оценил игру актеров Малого театра (видео)
21:21
В Петербурге во время удаления аденоидов умер ребенок
21:00
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
20:48
Полиция ищет помощника убийцы Вороненкова
20:28
Вороненкову угрожали перед смертью
20:06
В России хотят повысить призывной возраст
19:48
В Москве на почте нашли муляж гранаты
19:29
Как русская Катя спасала мир от катастрофы
19:25
Девушка разбилась насмерть во время онлайн-трансляции в соцсети (видео)
19:20
Льготный тариф в системе "Платон" будет продлен
19:16
Киев запретил транслировать выступление Самойловой
19:03
На востоке Москвы загорелся жилой дом
18:59
МИД предостерег россиян за границей от слов "яблан и "понос"
18:51
Назван новый капитан сборной России по футболу
18:49
Второй этап формирования ОП завершен
18:34
В России приостановили работу "Свидетелей Иеговы"
18:24
Вороненков написал предсмертное письмо
18:14
Сколько стоит самая дешевая "однушка" в центре Москвы
18:13
На месте убийства Вороненкова розовый Чебурашка зазывал в салон красоты
17:53
В деле убийства Вороненкова всплыл бывший муж Максаковой
17:44
Юлии Самойловой разрешили спеть на "Евровидении"
17:40
Киллер поджидал Максакову
17:11
Кто убил Дениса Вороненкова
17:04
Умер убийца Вороненкова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
Зареванную Максакову затолкали в джип и увезли на допрос
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
Политика

Как Россия ответит на подлую выходку Киева

Юлия Самойлова. Фото: кадр 1tv.ru
Представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой на три года запретили въезд на Украину. Dni.Ru выяснили реальные причины такого шага со стороны официального Киева, а также опросили экспертов по поводу возможных ответных действий России.
прочитано 5945 раз

О том, что Самойловой запрещен въезд в страну сообщила в среду, 22 марта, пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. В Киеве объясняют свой шаг тем, что Самойлова выступала летом 2015 года на концерте в Крыму, что вступает в противоречие с украинским законодательством, в соответствии с которым иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения полуострова.

ПО ТЕМЕ

Звезды возмущены отстранением Самойловой от "Евровидения"

Самойлова и толерантная "Цэ Эуропа"

Самойлову официально выгнали с "Евровидения"

 Особое мнение

Сюжеты Особое мнение

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

По мнению политолога Армена Гаспаряна, поступок Киева – это подлость, не имеющая никаких оправданий. "У Юли очень тяжелая болезнь, с которой она героически борется, и выступить на "Евровидении" было мечтой всей ее жизни. А Киев просто взял и растоптал ее мечту, нагло и дерзко. Это за гранью добра и зла", – сказал эксперт в комментарии для Dni.Ru. По его словам, запретом на въезд Юлии Самойловой нынешний украинский режим в очередной раз продемонстрировал свое презрение по отношению к общечеловеческим нормам морали и нравственности. По его словам, выходка Киева лежит в плоскости блокады Донбасса и запрета на деятельность российских банков на территории страны. "Евровидение" с этой точки зрения ничем не выделяется в общей картине", – пояснил аналитик.

Армен Гаспарян. Фото: wikipedia.org

Политолог уверен, что Россия должна жестко отреагировать на запрет Юлии Самойловой въезжать на территорию Украины. "Мы – великая держава, и не должны терпеть подобного к себе отношения", – сказал Гаспарян. По его мнению, бойкот песенного конкурса в Киеве, обращения с требованием пересмотра устава "Евровидения" – все это бесполезно. "Должна последовать максимально жесткая реакция, возможно с вызовом украинского посла в МИД России со всеми вытекающими из этого последствиями", – считает он, подчеркивая при этом, что Россия обязана отвечать киевским властям хотя бы из чувства солидарности с нашей певицей.

По его мнению, у Москвы достаточно способов "поставить на место" украинские власти. Одна из имеющихся в распоряжении России опций, считает эксперт, – это экономическое давление. "Нынешняя украинская экономика – это как вентиляция легких у смертельно больного, ничего уже не работает, все фикция", – подчеркнул эксперт. По его мнению, Россия сейчас слишком мягка с Украиной, и продолжает ее жалеть, памятуя о совместном историческом прошлом. "Однако за прошедшие 25 лет все очень поменялось, и теперь украинские власти понимают только силу, а если вы даете слабину, то они начинают этим пользоваться", – резюмировал Гаспарян.

"Запрет на въезд Юлии Самойловой со ссылкой на нарушения в украинском законодательстве – это чисто политическая акция", – считает директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, украинские власти не признают воссоединение Крымского полуострова с Россией, поэтому для них это по-прежнему украинская территория, а раз так, то каждый въезжающий в Крым должен делать это с разрешения официального Киева и через территорию Украины. "Такая позиция – чистой воды политика, и очень жаль, что Киев решил отыграться на беззащитной девушке", – подчеркнул политолог в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Сергей Марков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

По его словам, Россия должна попытаться максимально привлечь внимание за рубежом к поступку украинских властей. Вместе с тем он считает, что обращение в такие органы, как Европейский радиовещательный союз, ни к чему не приведут. "Что он сделает? Западные правительства поддерживают любые подлые акции нынешних киевских властей", – отмечает аналитик. Эксперт уверен, что в ответ на провокацию по отношению к Юлии Самойловой, Россия должна предпринять информационную атаку против нынешнего киевского режима. "Надо оборудовать несколько станций, которые вещают на украинскую территорию и посвящены разоблачению преступлений режима президента Петра Порошенко. Необходимо создать два-три специальных телеканала, которые передавали бы, возможно, с территории Крыма и Донбасса информацию гражданам Украины, раскрывающую всю суть украинских властей. Ведь режим Порошенко, как известно, держится именно на силе пропаганды", – подчеркнул Марков.

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, комментируя сложившуюся ситуацию, назвал "Евровидение" ярко выраженным политическим проектом культурного свойства. "Это примерно как с Нобелевской премией. Если по точным наукам она еще более-менее коррелируется с научными достижениями, то "нобелевка" в гуманитарной сфере, особенно премия мира, – это чистой воды политика", – сказал он в комментарии для Dni.Ru.

Что касается ответных шагов России, то Салин высказал сомнение в целесообразности экономических мер. "Дело в том, что сам конфликт произошел все-таки в культурном плане хоть и с политической подоплекой, и на конфликт в культурном плане нужно отвечать в той же сфере. Кроме того, у России есть, к примеру, энергетический рычаг воздействия на Украину, однако теперь он уже сильно ограничен, поскольку отопительный сезон уже подошел к концу", – сказал эксперт.

Павел Салин. Фото: кадр youtube.com

Что касается какого-то ответа в культурном плане, к примеру, запрета украинским актерам, певцам и прочим представителям страны вести свою деятельность на территории России, то такими шагами, уверен Салин, Москва сделает хуже только самой себе. "Наша страна заинтересована в сохранении культурного взаимодействия между двумя странами. Украинские власти реализуют проект по разрыву единого культурного пространства между двумя странами, и проект этот был начат еще при Викторе Ющенко, затем притормозился при Викторе Януковиче, а сейчас вновь начал реализовываться форсированными методами. Мы не должны поддаваться на эти провокации и подыгрывать нынешнему киевскому режиму, разрывая еще оставшиеся между нами культурные связи", – утверждает эксперт.

По его мнению, Россия могла бы ответить нынешнему киевскому режиму в медийном плане, в информационном поле. "С помощью наших информационных каналов мы можем расставить акценты в том плане, что девушке-инвалиду воспрепятствовали в реализации ее права выступить на международном конкурсе, который, кстати говоря, не является украинской собственностью, это не проект Украины, с которым она может делать все, что хочет. Поэтому ответ России – это продвижение своей точки зрения на произошедшее в глобальном масштабе, иными словами – использование своей Soft Power", – резюмировал эксперт.

Франц Клинцевич. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov

Прокомментировали сложившуюся ситуацию и ряд политиков и государственных деятелей. Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Юлии Самойловой отказали во въезде на Украину под надуманным предлогом. По его мнению, украинская власть просто испугалась триумфа российской исполнительницы. "Юлия – не просто талантлива, у нее очень сильный характер, и она победила бы на Украине, несмотря ни на что, вопреки всему", – отметил сенатор.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала случившееся провокацией со стороны СБУ. "И они демонстрируют это не впервые, ведь ранее были случаи, когда артисты, выступившие в Крыму, тоже подвергались таким санкциям. Самойлова – способная и талантливая певица. Я считаю, что Украина повела себя неприятно", – подчеркнула она.

Автор: Иван Поляков22 марта 2017, 19:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

567

Политика

Киев раскрыл "тайну" убийцы Вороненкова
Володин рассказал об агонии Порошенко
Как Запад отреагировал на убийство Вороненкова
Союз с продажным Киевом развалит НАТО

Шоу-бизнес

Бузова исполнила свою мечту спустя 10 лет
Прохор Шаляпин высказался о закрытии "Пусть говорят"
Экс-жена миллиардера Саркисова рассталась с молодым актером
Звезды жалеют овдовевшую Максакову

Проишествия

Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова
Вороненкову угрожали перед смертью
Максаковой угрожает смертельная опасность
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

Lifestyle

Беглянке Максаковой предложили вернуться в Россию
Президент вручил премии деятелям культуры и искусства
Актер Миронов пришел к Путину в бейсболке
Заслуженный артист Жигалов госпитализирован в Москве
Шоу-бизнес

За что Людмила Максакова ненавидела зятя

Близкие говорят, что после свадьбы дочери актриса перестала с ней общаться
Шоу-бизнес

Участники "Дома-2" в шоке от новой ведущей Ольги Орловой

Обитатели телестройки неоднозначно отнеслись к певице
Шоу-бизнес

В семье певицы Глюк`Ozы случилось горе

О трагедии рассказала сама популярная исполнительница
Общество

Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен?

Последний раз она видела внука в прошлом году

Гороскоп

Новая женщина в жизни Разина
У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне

Фоторепортажи

"Особенная" дочь Ирины Хакамады вышла на подиум
Закулисье Недели моды в Москве
Как жил Денис Вороненков
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы

Спорт

У Мартена Фуркада родился второй ребенок
Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)

Регионы

Жутко голодный кот Боря восхитил россиян (видео)
Якутский семиклассник напал на учителя во время урока
Худеющий к лету министр угодил в реанимацию с инсультом
Пенсионерка ударила электрошокером не уступившую место школьницу
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru