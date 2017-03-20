Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко назвал символом Украины проклятого предателя

Петр Порошенко. Фото: Johannes Simon/Gettyimages.ru
Президент Украины Петр Порошенко считает гетмана Мазепу символом украинского сопротивления России. Сегодня, в день рождения гетмана-изменника Порошенко в очередной раз вознес его фигуру на пьедестал современной украинской политики.
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Порошенко назвал Мазепу решающей фигурой для украинской истории. "Он стал настоящим символом украинского сопротивления России, флагом нашего движения к независимости – к той цели, которую Мазепа, идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава", - написал президент на своей странице в Facebook.

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Панегирик Мазепе прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. "Порошенко опять ошибся: Мазепа не символ сопротивления России, а символ предательства, поражения и изгнания", – написал Пушков в Twitter.

В 2008 году на Всеукраинской казачьей раде Украины Виктор Ющенко, занимавший тогда пост президента, заявил, что он издал указ об установке памятников гетману Мазепе в столице Украины Киеве и Полтаве.

В мае 2016 года в Киеве был торжественно открыт памятник Мазепе. Тогда Петр Порошенко тоже отмечал, что гетман стал символом борьбы с Россией.

Иван Мазепа, родившийся 20 марта 1639 года был одним из ближайших сподвижников русского царя Петра I. В 1708 году он тайно перешел на сторону шведского короля Карла XII, войска которого через год после этого были разгромлены русской армией.

Карл XII и гетман Мазепа после Полтавской битвы. Фото: общественное достояние

За измену присяге Мазепу предали гражданской казни с лишением титулов и наград, которые он получил от царя: чучело из соломы, символизирующее изменника, протащили по улицам малороссийского города Глухова, а затем повесили на центральной площади.

Церковь предала Мазепу анафеме за государственную измену и попытку свергнуть государственную власть. Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь до сих пор не признают эту анафему и продолжают служить молебны за упокой души Мазепы.

В 1709 году Петр I приказал изготовить в единственном экземпляре орден Иуды, которым предполагали наградить Мазепу за предательство русского царя.

Автор: Александр Комаров20 марта 2017, 14:19

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