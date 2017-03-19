Порошенко оставили без миллиарда от МВФ

Обсуждение программы финансовой помощи Украине, в рамках которой страна могла получить кредит в размере одного миллиарда долларов, было отложено на неопределенный срок. Специалисты уже называют это беспрецедентным случаем.

Администрация президента Украины, да и сам Петр Порошенко, одной из главных заслуг новых властей страны неоднократно называли установление экономических связей с Западом, в частности – доступ к кредитам МВФ. Однако тут украинский лидер получил заметный "щелчок по носу" от своих европейских партнеров.

Совет директоров Международного валютного фонда отложил обсуждение антикризисной программы Украины, в рамках которой страна должна была получить очередной транш в размере одного миллиарда долларов. "Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу (18 марта. – Прим. ред.) утром", – цитирует ТАСС представителя МВФ.

Сложившуюся ситуацию он назвал крайне необычной и беспрецедентной, поскольку заседание должно было состояться 20 марта и к его проведению уже было все готово. Более того, дата нового рассмотрения этого вопроса пока определена не была.

"Короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы", – говорится о причинах переноса в самом документе. Что именно под этим подразумевают авторы не уточняется.

Напомним, в марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины состоящую из восьми траншей на общую сумму в 17 миллиардов долларов. Киев успел получить три из них – на пять миллиардов, 1,7 миллиарда и один миллиард долларов. При этом кредитная программа предусматривает ежеквартальный пересмотр.

Нацбанк Украины рассчитывает получить в 2017 году шесть траншей на сумму в шесть миллиардов. Однако теперь его планы находятся под вопросом.