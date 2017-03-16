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Политика

Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине

Вячеслав Володин. Фото: vvolodin.ru
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что Совет Европы должен отреагировать на ситуацию с российскими банками на Украине. Там вот уже несколько дней националисты блокируют отделения Сбербанка и филиалы других кредитных учреждений.
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Вячеслав Володин сказал, что на Украине происходит невообразимое, такая ситуация недопустима. "Возможно, кто-то в Совете Европы хочет этого не замечать, но, когда речь идет о правах человека, не замечать – нельзя", – отметил спикер на встрече с делегацией французских парламентариев во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани.

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Глава палаты также считает, что подобные вопросы должны выноситься парламентариями на широкое обсуждение, чтобы была возможность понять, в чем кроется истинная причина проблем. "Европейские институты, созданные для защиты прав человека, должны должным образом отреагировать на происходящее", – сказал Вячеслав Володин.

Ранее сегодня, 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в адрес банков с российским государственным капиталом, имеющих представительства в стране. Им запретили проведение каких-либо операций в пользу материнских организаций. Украинские чиновники, в свою очередь, выразили надежду, что банки уйдут с рынка цивилизованным путем.

Вячеслав Володин. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

Страсти вокруг отделений российского филиала Сбербанка на Украине не стихают уже несколько дней. Радикалы в Киеве и других городах блокируют отделения банка, заливают монтажной пеной банкоматы и не пускают сотрудников на свои рабочие места. Накануне националисты добрались и до отделения Альфа-банка, разбив в нем стекла.

Эти действия, на которые абсолютно не обращают внимания силовые органы, начались после того, как руководство Сбербанка заявило о том, что будет обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk

В российском МИДе на противоправные действия в Киеве и в других украинских городах ответили, что власти страны фактически "выстрелили себе в ногу".  Глава Сергей Лавров ведомства при этом рассчитывает, что Киев без политизации задействует процедуры по защите Сбербанка.

Украинский филиал Сбербанка России был основан в 2001 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов Сбербанк занимал седьмое место среди 108 действовавших в стране банков.
Автор: Александр Комаров16 марта 2017, 19:47

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